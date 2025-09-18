Στο 1,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξή του μέχρι την 25.08.2025, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η LAMDA Development, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα αναφορικά με το έργο στο Ελληνικό που είναι σε πλήρη εξέλιξη, τα σημαντικότερα επιτεύγματα, όπως ανακοίνωσε η LAMDA Development μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

– Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 51%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 104 εκατ.ευρώ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων), αυξημένα κατά 49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

– Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. ευρώ με τις εισπράξεις το πρώτο εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε 288 εκατ.ευρώ από τις αρχές του 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 355 εκατ. ευρώ την 30.06.2025 (έναντι 290 εκατ. ευρώ την 31.03.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

– Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 181 εκατ.ευρώ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα 744 εκατ.ευρώ.

– Στις 28.08.2025, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, η οποία τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού, και χρηματοοικονομικού ελέγχου, (due diligence) καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Τα ενοποιημένα κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά 4,4 φορές.

Η LAMDA Development για το πρώτο εξάμηνο μου 2025 ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ενοποιημένα Καθαρά Αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) 127,9 εκατ ευρώ, έναντι ζημιών 18,7 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Επίσης, ανακοίνωσε ότι τα ενοποιημένα κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 κατά 4,4 φορές, και ανήλθαν στα 237 εκατ.ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Η LAMDA Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα, σε λειτουργία, και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική του, καταγράφοντας EBITDA άνω των 50 εκατ.ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σημειώνει σημαντική επιτάχυνση. Συγχρόνως, η LAMDA ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους 450 εκατ.ευρώ με τον όμιλο ΙΟΝ, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς».