Υποχρεωτική θα είναι από 2 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική τιμολόγηση για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), ενώ, παράλληλα, παρέχονται κίνητρα για την πρόωρη ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα.

Ποιους αφορά

Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών:

μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα

προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ)

Πότε είναι προαιρετική

Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της ΕΕ, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική, ενώ εάν η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, η αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη λήπτρια επιχείρηση είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής του από την ελληνική επιχείρηση στην περίπτωση συναλλαγών με επιχειρήσεις της αλλοδαπής (εντός ΕΕ ή τρίτων χωρών).

Δύο επιλογές

Προς αυτή την κατεύθυνση, κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει:

υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ, timologio και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητά myDATAapp, που προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν, χωρίς κόστος, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα:

Α’ περίοδος – Μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του €1 εκατ. για το φορολογικό έτος 2023

2/2/2026: Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής 2/2 – 31/3/2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του συγκεκριμένου τριμήνου.

Β’ περίοδος – Λοιπές επιχειρήσεις

1/10: Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής 1/10 – 31/12: Χρονικό διάστημα σταδιακής προσαρμογής.

Κίνητρα πρόωρης ένταξης

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες νωρίτερα από την εκάστοτε προθεσμία, θα κερδίσουν:

πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς,

100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης.

Οφέλη ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμός της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων

Διευκόλυνση των επιχειρήσεων στις δηλωτικές τους υποχρεώσεις, χάρη στην απλοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στο myDATA και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μείωση του διαχειριστικού κόστους.

