Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον, με τις συναλλαγές να καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς και το επενδυτικό κλίμα να παραμένει θετικό, παρά τις προκλήσεις σε επιμέρους κατηγορίες. Οι επενδύσεις σε γραφεία, λιανική και φιλοξενία συνθέτουν ένα τοπίο έντονης κινητικότητας, που ενισχύεται από την παρουσία τόσο ιδιωτών όσο και θεσμικών επενδυτών.

Καθοριστικό γεγονός του εξαμήνου αποτέλεσε η εξαγορά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα Βουλιαγμένης από τον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου. Η συναλλαγή αυτή, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στον τομέα της φιλοξενίας, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη σε εμβληματικά assets και υπογραμμίζει την προοπτική του ελληνικού τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης της αγοράς real estate.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, οι συνολικές επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ στο πρώτο μισό του 2025. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε από τη σταθερή ζήτηση σε γραφεία υψηλών προδιαγραφών, τις επιλεκτικές τοποθετήσεις στον τομέα του λιανεμπορίου και την ενίσχυση των συναλλαγών στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Γραφεία: σταθερή ζήτηση για Grade A χώρους

Η αγορά γραφείων παραμένει ο βασικός πυλώνας της επενδυτικής δραστηριότητας. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν μισθώσεις συνολικής επιφάνειας 39.000 τ.μ., με συναλλαγές αξίας 130 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με πέρυσι.

Οι ιδιώτες επενδυτές είχαν καθοριστική παρουσία, απορροφώντας το 80% του επενδυτικού όγκου, είτε για ιδιοχρησία είτε για τοποθετήσεις με επενδυτικό χαρακτήρα. Από πλευράς θεσμικών, ξεχωρίζει η Alpha Bank, η οποία αύξησε το ποσοστό της στην Prodea Investments, ενισχύοντας τη στρατηγική της έκθεση στον κλάδο.

Οι μισθώσεις αφορούν κυρίως μεσαίου μεγέθους χώρους (300–450 τ.μ.), με το 80% των νέων συμβολαίων να αφορά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών (Grade A). Οι νέες συμφωνίες υπερβαίνουν τις ανανεώσεις, δείχνοντας αυξημένη κινητικότητα.

Το ποσοστό κενών θέσεων ανήλθε στο 10,7% το β’ τρίμηνο, με το prime rent να σταθεροποιείται γύρω στα 30 ευρώ/τ.μ./μήνα. Ανά περιοχή:

Στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα, Βασ. Σοφίας, Σταδίου) το prime rent διαμορφώθηκε στα 29,5 ευρώ/τ.μ. με διαθεσιμότητα 10,25%.

Στη ΒΑ Αθήνα (Κηφισίας, Μεσογείων) τα ενοίκια έφτασαν τα 29 ευρώ/τ.μ. με διαθεσιμότητα μόλις 6,7%.

Στα νότια προάστια (Συγγρού, Βουλιαγμένης) το prime rent ήταν 24 ευρώ/τ.μ., με pipeline 47.000 τ.μ. υπό ανάπτυξη.

Στον Πειραιά, όπου καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της ανάπτυξης του λιμανιού, το prime rent διαμορφώθηκε στα 18 ευρώ/τ.μ., με ποσοστό διαθέσιμων χώρων 9,3%.

Συνολικά, βρίσκονται υπό κατασκευή γραφεία άνω των 241.000 τ.μ., με pipeline 108.000 τ.μ., γεγονός που υποδηλώνει συνέχιση της προσφοράς σε ακίνητα σύγχρονων προδιαγραφών. Παράλληλα, συνεχίζεται η μετατροπή παλαιού γραφειακού αποθέματος σε κατοικίες ή τουριστικά καταλύματα, περιορίζοντας τη διαθέσιμη προσφορά.

Λιανεμπόριο: νέες μισθώσεις και στρατηγικά deals

Ο κλάδος του λιανεμπορίου κατέγραψε συναλλαγές περίπου 75 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του ενδιαφέροντος.

Ξεχώρισε η πώληση από την Europa Holdings δύο ακινήτων στην Ερμού, μισθωμένων σε Zara και Adidas, στην Alpha Bank με τίμημα 54 εκατ. ευρώ (μαζί με γραφειακό κτίριο). Παράλληλα, καταγράφηκε η αγορά υπεραγοράς Σκλαβενίτη στο Ρίο έναντι 11,2 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές μισθώσεων στις εμπορικές πιάτσες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα:

Ερμού: 310 ευρώ/τ.μ./μήνα, με απόδοση 5,25%.

Βουκουρεστίου: 300 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 6,2%.

Κολωνάκι: 115 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 6,2%.

Γλυφάδα: 160 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 6%.

Κηφισιά: 100 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 6,4%.

Πειραιάς: 100 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 6,4%.

Τσιμισκή Θεσσαλονίκης: 160 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 5,9%.

Πάτρα (Αγ. Νικολάου): 90 ευρώ/τ.μ./μήνα, απόδοση 6,5%.

Η αγορά λιανικής χαρακτηρίζεται από δυναμική επέκταση διεθνών και εγχώριων αλυσίδων. Στα σημαντικά ανοίγματα περιλαμβάνονται τα νέα καταστήματα Puma και Guess στο Mall Athens, το Sephora στο River West, η Missoni στο Golden Hall, καθώς και τρία νέα Public σε Smart Park, Ίλιον και Κέρκυρα. Στον χώρο των εμπορικών πάρκων, ο όμιλος Fourlis εγκαινίασε νέο IKEA στο Ηράκλειο, ενώ απέκτησε τις δραστηριότητες της Footlocker σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Logistics και βιομηχανικά ακίνητα: περιορισμένη δραστηριότητα

Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες, τα logistics και τα βιομηχανικά ακίνητα κατέγραψαν σημαντική κάμψη, με συναλλαγές μόλις 30 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο. Οι περισσότερες προήλθαν από πλειστηριασμούς, με χρήση για ίδια λειτουργία. Η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων εγκαταστάσεων και η έλλειψη μεγάλων projects συνεχίζουν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Η Cushman & Wakefield Proprius εκτιμά ότι η αγορά θα κινηθεί με συγκρατημένους ρυθμούς στο γ’ τρίμηνο, με την ένταση να μεταφέρεται προς το τέλος του έτους. Το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές, με επίκεντρο ακίνητα υψηλών προδιαγραφών σε κεντρικές τοποθεσίες.

Η θετική πορεία της κατανάλωσης, οι υψηλές επιδόσεις του τουρισμού και η σταθερότητα των μισθώσεων αποτελούν βασικούς πυλώνες που ενισχύουν την αγορά. Παράλληλα, οι στρατηγικές κινήσεις τραπεζών και θεσμικών επενδυτών δείχνουν ότι ο κλάδος εξακολουθεί να θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.