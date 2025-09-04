Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, η οποία χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και συχνές εναλλαγές προσήμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.032,51 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,94 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,20 μονάδες (-0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 340,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 159,7 εκατ. ευρώ αφορούν την πώληση του 5,1% των μετοχών της Κύπρου που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης (EBRD), στη τιμή των 7,20 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,67%), της Πειραιώς (+1,21%), της Σαράντης (+1,10%) και της Coca Coola HBC (+0,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,84%), της Viohalco (-1,39%), της ΔΕΗ (-1,34%), της Aegean Airlines (-1,29%) και της Εθνικής (-1,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Κύπρου και η Eurobank διακινώντας 26.865.066 και 6.805.436 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Κύπρου με 194,48 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 22,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 63 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,34%) και Q&R (+5,92%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-4,37%) και Προοδευτική (-3,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7800 +0,26%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5200 -0,79%

METLEN: 53,6000 +0,19%

OPTIMA: 7,6500 +0,13%

ΤΙΤΑΝ: 36,9000 -0,40%

ALPHA BANK: 3,4820 +0,35%

AEGEAN AIRLINES: 13,7400 -1,29%

VIOHALCO: 6,3900 -1,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,1400 -0,27%

ΔΑΑ: 10,4800 +0,77%

ΔΕΗ: 13,9500 -1,34%

COCA COLA HBC: 43,1600 +0,84%

ΕΛΠΕ: 8,1500 -1,09%

ELVALHALCOR: 2,5650 -0,58%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,3100 -1,28%

ΕΥΔΑΠ: 7,1500 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,2400 -0,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -0,98%

MOTOR OIL: 24,4800 -1,84%

JUMBO: 30,4200 +1,67%

ΟΛΠ: 44,6000 -0,78%

ΟΠΑΠ: 19,2400 +0,10%

ΟΤΕ: 16,1800 +0,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8500 +1,21%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6600 +1,10%

Πηγή: ΑΠΕ