Νέα δυνατότητα για κλείσιμο φορολογικών εκκρεμοτήτων με «κούρεμα» προστίμων έως 75% και αποπληρωμή των οφειλών σε έως 24 δόσεις δίνει η επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Η Επιτροπή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τον Μάρτιο του 2027.

Η απόφαση για παράταση της λειτουργίας της Επιτροπής κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα διοικητικά δικαστήρια εξακολουθούν να είναι «φορτωμένα» με εκκρεμείς φορο-υποθέσεις που δεν ήταν εφικτό να κλείσουν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Υποθέσεις που ρυθμίζονται με ευνοϊκούς όρους

Οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εξώδικη επίλυση. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026 και μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχουν συζητηθεί μέχρι τις 23 Ιουλίου 2026.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα αιτήματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να εκδώσει τα σχετικά πρακτικά έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Η ρύθμιση δίνει δεύτερη ευκαιρία και σε υποθέσεις που είχαν “κοπεί” στο παρελθόν. Ειδικότερα, επιτρέπεται νέα αίτηση για υποθέσεις που είχαν απορριφθεί για τυπικούς λόγους ή είχαν ματαιωθεί, εφόσον στο μεταξύ προέκυψαν νέα στοιχεία, νέα νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη ποινική απόφαση. Αντίθετα, αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 θεωρούνται σιωπηρά απορριφθείσες.

Όσο μια υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής, η αντίστοιχη δίκη στο ΣτΕ ή στα διοικητικά δικαστήρια «παγώνει». Με πράξη του Προέδρου, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται τυχόν προσωρινή δικαστική προστασία.

Η πρόταση που εκδίδει η Επιτροπή κοινοποιείται στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει δέκα εργάσιμες ημέρες για να την αποδεχθεί. Η αποδοχή πρέπει να είναι πλήρης – δεν προβλέπεται μερικός συμβιβασμός. Αν γίνει δεκτή, η διαφορά επιλύεται οριστικά και δεν μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο.

Κούρεμα προστίμων και δόσεις

Το βασικό κίνητρο για τους φορολογούμενους είναι οι γενναίες εκπτώσεις στα πρόστιμα. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρέπει να καταβληθεί το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε 1 έως 24 δόσεις, με διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Συγκεκριμένα, 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, 50% για 9-12 δόσεις, 45% για 13-16 δόσεις, 40% για 17-20 δόσεις, 35% για 21-24 δόσεις.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση εάν δεν πληρωθεί το αρχικό 30% ή αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις (ή οι δύο τελευταίες), ο συμβιβασμός θεωρείται άκυρος από την αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα ποσά που είχαν καταβληθεί συμψηφίζονται με την αρχική οφειλή και η υπόθεση επιστρέφει στην αρχική της βάση.