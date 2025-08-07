Με κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καταγράφει νέα υψηλά 15 ετών, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές των τραπεζών και της Metlen.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,48%

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.067,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,38%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου του 2010 (2.095,02 μονάδες).

Από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 258,335 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.946.671 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,98%), της Κύπρου (+5,32%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,08%), της Πειραιώς (+1,80%) και της Eurobank (+1,75%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-0,50%) και του ΟΤΕ (-0,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.779.831 και 5.536.347 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική, με 41,53 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 30,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 31 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,52%) και Doppler (+9,26%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-8,49%) και Προοδευτική (-6,03%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,6700 +1,06%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5200 +5,32%

OPTIMA: 7,3900 +0,82%

ΤΙΤΑΝ: 37,3500 +1,49%

ALPHA BANK: 3,4840 -0,11%

AEGEAN AIRLINES: 13,2800 +0,76%

VIOHALCO: 6,2700 +0,80%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,6000 +2,08%

ΔΑΑ: 10,4800 +0,38%

ΔΕΗ: 14,5800 +1,32%

COCA COLA HBC: 43,6000 +1,40%

ΕΛΠΕ: 7,8600 +0,58%

ELVALHALCOR: 2,5650 +0,98%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0750 +1,24%

ΕΥΔΑΠ: 7,2600 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,3800 +1,75%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7300 +0,30%

MOTOR OIL: 25,7600 +0,08%

JUMBO: 32,4800 +0,12%

METLEN: 50,7000 +5,98%

ΟΛΠ: 46,9500 -0,11%

ΟΠΑΠ: 19,9000 -0,50%

ΟΤΕ: 15,8100 -0,44%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1320 +1,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7400 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ