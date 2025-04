Πώς μπορεί η Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς; Ποιο ρόλο καλούνται να παίξουν η τεχνητή νοημοσύνη, η καινοτομία και οι ιδιωτικές επενδύσεις στη νέα εποχή της ευρωπαϊκής οικονομίας;

Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν σε ένα από τα πιο ουσιαστικά πάνελ του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της διεθνούς αγοράς. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για σταθερότητα, πρόβλεψη και συνεργασία, αλλά και τη σημασία του να αφήσουμε χώρο στην καινοτομία να παράγει απτά αποτελέσματα – οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά.

From zero to hero

Ο Αντιπρόεδρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, Κώστας Σαλβαράς, τόνισε ότι η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η ενθάρρυνση της καινοτομίας είναι τα τρία βασικά προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Εστιάζοντας στα smoke-free προϊόντα που παράγει η εταιρεία επισήμανε: «Δημιουργήσαμε από το μηδέν έναν νέο επιχειρηματικό κλάδο που σήμερα αποφέρει το 40% των εσόδων μας παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα φτάνει περίπου στο 80%». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μέσα σε δέκα χρόνια, πήγαμε from zero to hero».

Με επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ και εξαγωγές θερμαινόμενων ράβδων καπνού που ξεπερνούν το ελαιόλαδο σε αγορές όπως η Ιταλία, το παράδειγμα της PMI, όπως εξήγησε, αναδεικνύει τον ρόλο της ιδιωτικής καινοτομίας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ισχύος. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η PMI συμβάλλει με τουλάχιστον 1% των φορολογικών εσόδων σε κάθε χώρα της ΝΑ Ευρώπης, δείχνοντας έμπρακτα τον ρόλο της στην οικονομική σταθερότητα της περιοχής.

Κλείνοντας, ο κ. Σαλβαράς επανέλαβε τη δέσμευση της PMI για διαρκή παρουσία και ανάπτυξη στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας: «Έχουμε επενδύσει πολύ και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε».

Mariya Gabriel, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Robert Schuman, Υπουργός Εξωτερικών, Βουλγαρίας (2023-2024) – Sebastien Missoffe, Αντιπρόεδρος Google, Γενικός Διευθυντής, Google France – Κώστας Σαλβαράς, Αντιπρόεδρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Philip Morris International – Roland Werner, Ανώτατος Διευθυντής, Επικεφαλής Government Affairs & Policy, DACH, Κεντρική & Νότια Ευρώπη, Uber – Russell Flannery, Σύμβουλος, Forbes China

«Η Ευρώπη έχει όλα τα βασικά συστατικά για να ηγηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη: μια ισχυρή ενιαία αγορά, περισσότερες από 6.800 νεοφυείς επιχειρήσεις, κορυφαίους επιστήμονες και ανταγωνιστικές δυνατότητες. Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτές τις δυνάμεις» δήλωσε η Mariya Gabriel, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Robert Schuman και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Sébastien Missoffe, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Google France, ο οποίος τόνισε ότι η Google επενδύει σε υποδομές, R&D και δεξιότητες σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να ξεκλειδώσει το δυναμικό της AI προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.

Ο Roland Werner, Senior Director της Uber, στάθηκε στην ανάγκη άρσης των κανονιστικών εμποδίων ώστε να επεκταθούν οι λύσεις κινητικότητας και πέρα από τις μεγάλες πόλεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «οι Δελφοί μπορούν να είναι η αρχή».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Russell Flannery, σύμβουλος του Forbes China.