Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν, που προεκλογικά είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο, προειδοποίησε τον αμερικανό πρόεδρο πως χάνει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου, προτείνοντας να αναστείλει τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει.

Ο Άκμαν δήλωσε ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον κόσμο σε έναν «οικονομικό πυρηνικό χειμώνα».

«Ο πρόεδρος έχει μια ευκαιρία να πάρει τάιμ-άουτ 90 ημερών», εισηγήθηκε ο κ. Άκμαν μέσω X, ώστε να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα όσον αφορά το εμπόριο μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Άκμαν, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Τραμπ στη Wall Street, ανέφερε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X:

«Η χώρα στηρίζει 100% τον πρόεδρο για τη διόρθωση ενός παγκόσμιου συστήματος δασμών που έχει φέρει τη χώρα σε μειονεκτική θέση. Αλλά, οι επιχειρήσεις είναι ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύνη εξαρτάται από την εμπιστοσύνη».

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.



President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical…