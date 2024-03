Η Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) και η Honda Motor Co., Ltd. (Honda) ανακοίνωσαν ότι, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, βάσει του οποίου θα ξεκινήσουν μια μελέτη σκοπιμότητας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των εξηλεκτρισμένων οχημάτων.

Για να επιταχυνθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα και τα μηδενικά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, θα είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης καθώς και η ανάπτυξη λογισμικού. Οι δύο εταιρείες κατέληξαν σε συμφωνία με βάση την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητο να συνδυάσουν τα δυνατά τους σημεία και να διερευνήσουν την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας.

Το πεδίο εφαρμογής της μελέτης σκοπιμότητας περιλαμβάνει πλατφόρμες λογισμικού αυτοκινήτων, βασικά κατασκευαστικά μέρη που σχετίζονται με τα EV, καθώς και βασικά συμπληρωματικά προϊόντα.

Ο Makoto Uchida, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε για τον αυξανόμενο ρυθμό μετασχηματισμού στην κινητικότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και είναι σημαντικό ότι καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία με βάση την αμοιβαία κατανόηση ότι η Honda και η Nissan αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Ανυπομονούμε για περαιτέρω συζητήσεις και στοχεύουμε να βρούμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Toshihiro Mibe, Διευθυντής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Εκπρόσωπος της Honda, δήλωσε: «Σε αυτήν την περίοδο μετασχηματισμού που συμβαίνει μια φορά τον αιώνα στην αυτοκινητοβιομηχανία, θα εξετάσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Nissan και της Honda. Τα κριτήρια της μελέτης μας θα είναι εάν οι συνέργειες των τεχνολογιών και της γνώσης που έχουν καλλιεργήσει οι εταιρείες μας θα μας επιτρέψει να γίνουμε ηγέτες του κλάδου δημιουργώντας νέα αξία για την αυτοκινητοβιομηχανία».