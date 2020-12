Τα δεκάδες σκυλιά σε κλουβιά περίμεναν τη σφαγή «για να γίνουν λουκάνικα»

Δεκάδες σκυλιά, που πιστεύεται ότι είχαν απαχθεί για να μετατραπούν σε λουκάνικα, έχουν διασωθεί, από μια φάρμα στην Κίνα.

Τα σκυλιά, πολλά από τα οποία πιστεύεται ότι ήταν κλεμμένα κατοικίδια, είχαν μεταφερθεί σε ένα χωριό στη νοτιοδυτική Κίνα για να «θανατωθούν κατά παραγγελία» και να μετατραπούν σε λουκάνικα, σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα με γνώση της υπόθεσης, που επικαλείται η Daily Mail.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόμενοι αναρτούσαν φωτογραφίες των σκύλων στα social media και έπαιρναν παραγγελίες από πελάτες.

Τοπικοί αξιωματούχοι βρήκαν χθες Τετάρτη 40 σκυλιά, ανάμεσά τους και Λαμπραντόρ και Γκόλντεν Ριτρίβερ, κλειδωμένα σε κλουβιά. Πλέον έχουν μεταφερθεί σε ειδικό καταφύγιο.

Πληροφορίες που μετέδωσε τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι υπήρχαν καταγγελίες πως οι κάτοικοι της φάρμας σκότωναν και μαγείρευαν τα σκυλιά με αφορμή σχετικές εικόνες που είχαν δει στα social media.

Πιστεύεται ότι οι ιδιοκτήτες της παράνομης επιχείρησης πόσταραν φωτογραφίες των ζωντανών σκυλιών στην κινεζική εφαρμογή WeChat, ψάχνοντας για πελάτες. Οι πελάτες διάλεγαν σκύλους και έκαναν την παραγγελία για να ακολουθήσει η σφαγή και η μετατροπή τους σε λουκάνικα.

Dozens of dogs 'waiting to be butchered and made into sausages' are rescued from a slaughterhouse in China https://t.co/BsQzDKdiSZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2020