Τα σχέδια της NASA να γνωρίσει καλύτερα τον Ήλιο και οι δύο νέες αποστολές

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι επέλεξε δύο νέες αποστολές με στόχο να αποκτηθούν πρόσθετες γνώσεις για τον Ήλιο και τις δυναμικές επιπτώσεις του στο διαστημικό περιβάλλον. Η μία αποστολή θα μελετήσει πώς το άστρο μας στέλνει σωματίδια και ενέργεια σε όλο το ηλιακό σύστημα και η δεύτερη πως αντιδρά η Γη σε αυτό.

Οι δύο αποστολές, που θα εκτοξευθούν έως τον Αύγουστο του 2022, θα συμπληρώσουν την τωρινή ηλιακή αποστολή Parker Solar Probe της NASA και την επερχόμενη Solar Orbiter της NASA και της ESA (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος), που προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2020.

Ο Ήλιος δημιουργεί μια τεράστια ποσότητα ηλιακών σωματιδίων γνωστών ως «ηλιακός άνεμος», που μέσω της ακτινοβολίας επηρεάζει τον διαστημικό «καιρό». Κοντά στη Γη αυτά τα σωματίδια αλληλεπιδρούν με το γήινο μαγνητικό πεδίο και μπορεί να έχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των αστροναυτών, τις ραδιοεπικοινωνίες, τα σήματα GPS και τα ηλεκτρικά δίκτυα στον πλανήτη μας. Όσο καλύτερα οι επιστήμονες κατανοούν πώς επηρεάζεται ο διαστημικός καιρός, τόσο καλύτερα θα μπορούν στο μέλλον να προλάβουν ή να μετριάσουν τις επιπτώσεις του για τη Γη.

Η πρώτη αποστολή PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), κόστους 165 εκατομμυρίων δολαρίων, θα εστιάσει στην εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, γνωστή και ως στέμμα, και στον τρόπο που παράγει τον ηλιακό άνεμο. Η αποστολή, αποτελούμενη από τέσσερις δορυφόρους σε μέγεθος βαλίτσας, θα καταγράψει αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο τον «άνεμο» των σωματιδίων, καθώς φεύγει από τον Ήλιο. Επίσης θα παρακολουθήσει τις περιοδικές στεμματικές εκτινάξεις μάζας, κατ' εξοχήν φαινόμενα που μπορεί να μεταβάλλουν τον διαστημικό καιρό γύρω από τη Γη.

Η δεύτερη αποστολή TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), κόστους 115 εκατομμυρίων δολαρίων, θα εκτοξευθεί παράλληλα με την PUNCH και θα παρατηρεί τα σωματίδια και τα μαγνητικά πεδία πάνω από το βόρειο πόλο της Γης, ώστε να μελετηθεί πώς αυτά αλληλεπιδρούν με τα εισερχόμενα ηλιακά σωματίδια.

Εξάλλου, η NASA ανακοίνωσε ότι, ανάμεσα σε 12 προτάσεις που είχαν υποβληθεί το 2018, επέλεξε τρεις «φιναλίστ» για μελλοντικές αποστολές μικρών δορυφόρων και διαστημοσυσκευών (βάρους έως 180 κιλών) στη Σελήνη, στον Άρη και ακόμη παραπέρα. Τουλάχιστον μία από τις τρεις αυτές προτάσεις θα προχωρήσει στην τελική φάση της υλοποίησης.

Οι τρεις που επιλέχθηκαν είναι: