Βούτηξαν στη μυστηριώδη θαλάσσια τρύπα του Μπελίζ και να τι βρήκαν

Εγκατεστημένη κάπου 70 χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών της Πόλης του Μπελίζ, η Μεγάλη Μπλε Τρύπα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια τρύπα του κόσμου, πίσω μόνο από τη Δρακότρυπα της Κίνας.

Και σαν να μη φτάνει αυτό, βρίσκεται στο κέντρο του δεύτερου μεγαλύτερου κοραλλιογενή υφάλου του πλανήτη και μνημείου της UNESCO. Την Great Blue Hole την έκανε γνωστή και παινεμένη ο Ζακ-Ιβ Κουστό το 1971, τα πώς και τα γιατί της παρέμεναν ωστόσο άγνωστα.

Μέχρι πρόσφατα όλα αυτά, καθώς μαζί της ασχολήθηκε ο βαθύπλουτος και πάντα περιπετειώδης Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος με μια ομάδα επιστημόνων πήγαν να ανακαλύψουν την καταγωγή του τουλάχιστον μυστηριώδους αυτού μέρους.

Με διάμετρο 318 μέτρων και βάθος στα 124 μέτρα, η Great Blue Hole καταπίνει άνετα δύο Boeing 724, για τέτοιο μέγεθος μιλάμε. Ο Μπράνσον πήρε στο ταξίδι του στο άγνωστο και τον εγγονό του Κουστό, τον Φαμπιάν, με τον οποίο μπήκαν στο ειδικό υποβρύχιο του μεγιστάνα και καταβυθίστηκαν, μεταφέροντας ζωντανά την περιπέτειά τους μέσω live streaming.

Οι δυο τους, αλλά και θαλάσσιοι βιολόγοι, δύτες, κινηματογραφιστές και άλλοι επιστήμονες, μπαινοβγήκαν αρκετές φορές στην τρύπα, όντας η πρώτη τόσο οργανωμένη και εξοπλισμένη αποστολή που αναζητεί τις απαρχές της.

Εκεί βρήκαν, ας πούμε, εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα οξυγόνου κάτω ακριβώς από την επιφάνεια του νερού, κάτι που όπως μας είπαν οι επιστήμονες μπορεί να περιέχει εντός του τις πρώτες αδιάσειστες ενδείξεις για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που οδήγησαν στην παρακμή των Μάγια μεταξύ 800-1000 μ.Χ.

