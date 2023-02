Ο έλληνας βιρτουόζος των κρουστών Δημήτρης Δεσύλλας, μετά τη θητεία του στο εξωτερικό ως κορυφαίος και σόλο τυμπανιστής της MusicAeterna, επανέρχεται στο Μέγαρο, το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 8:30 το βράδυ, με το συναρπαστικό και απαιτητικό ρεσιτάλ «Spectrum» που φέρνει την ερμηνεία στα άκρα. Μόνος στη σκηνή ή συμπράττοντας με τον κορυφαίο πιανίστα Βασίλη Βαρβαρέσο, μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις από το φάσμα της μουσικής δημιουργίας του 20ού και του 21ου αιώνα που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο ηχόχρωμα των κρουστών, μέσα από συνθέσεις γεμάτες ρυθμικότητα και φαντασία.

Ανάμεσά τους, το έργο για σόλο μαρίμπα «Reflections on the Nature of Water» («Σκέψεις πάνω στη φύση του νερού») του βραβευμένου με Πούλιτζερ Jacob Druckman [Τζέικομπ Ντράκμαν] (1928-1996) και «Psappha» («Ψάπφα») για σόλο κρουστά του σπουδαίου Ιάννη Ξενάκη (1922-2001), αλλά και δύο σύγχρονες δημιουργίες σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα: τα έργα «Drum Dances» για ντραμ σετ και πιάνο του ελληνικής καταγωγής νεοζηλανδού συνθέτη John Psathas/Γιάννη Ψαθά (γενν. 1966) και «Piazonore» για βιμπράφωνο και πιάνο που έγραψε ο σολίστ των κρουστών και συνθέτης Alexej Gerassimez [Αλεξέι Γκερασσίμετς] (γενν. 1987). Την ίδια βραδιά, το κοινό θα έχει ακόμη την ευκαιρία να ακούσει τρία χορικά του Johann Sebastian Bach (1685-1750) σε μεταγραφή για σόλο μαρίμπα του Δημήτρη Δεσύλλα καθώς και τη σύνθεση για σόλο ταμπούρο «Prim» («Πρωταρχικό») του Ισλανδού Áskell Másson (γενν. 1953).

Γεννημένος στην Κέρκυρα, ο Δημήτρης Δεσύλλας…

… έκανε τα πρώτα μουσικά του βήματα στην Παλαιά Φιλαρμονική της γενέτειράς του. Ως σολίστ έχει εμφανιστεί σε σπουδαίες αίθουσες ανά τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και το Σικάγο έως το Λονδίνο, το Ελσίνκι και το Πεκίνο.

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος ελληνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εκτελέσεων. Ανάμεσα στους κατά καιρούς συνεργάτες του συγκαταλέγονται εμβληματικές προσωπικότητες της τέχνης, όπως η Μάρθα Άργκεριχ, ο Ρόμπερτ Ουίλσον, ο Θεόδωρος Κουρεντζής, ο Γκάρυ Μπάρτον, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Ιάννης Ξενάκης, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Θεόδωρος Αντωνίου, ο Μάνος Χατζιδάκις κ.ά.

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται τακτικά σε σημαντικά κέντρα συμφωνικής μουσικής (Αίθουσα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Κοντσέρτχαους και Μουζίκφεραϊν στη Βιέννη, KKL της Λουκέρνης, Αίθουσες Φιλαρμονικής Αγίας Πετρούπολης και Φιλαρμονικής του Παρισιού, Ωδείο της Μόσχας, Κονσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ κ.ά.). Έχει λάβει μέρος σε ηχογραφήσεις και οπτικοακουστικές παραγωγές για την BIS, την EMI Classics, την αμερικανική BLUE NOTE, το MEZZO, τη Βαυαρική Ραδιοφωνία, την Ελβετική Ιταλόφωνη Ραδιοτηλεόραση, την Albany Records, την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και ορχηστρικά για την Deutsche Grammophon, την Decca, τη Sony και το Arte.

Ιδρυτικό μέλος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχει παρουσιάσει διαλέξεις και masterclasses με θεματικές που εκτείνονται από τη ρυθμολογία, την τεχνική και αισθητική των κρουστών οργάνων έως τη διδασκαλία των έργων του Ιάννη Ξενάκη, τη Σονάτα για δυο πιάνα και κρουστά του Μπέλα Μπάρτοκ και την «Ιεροτελεστία της άνοιξης» του Ίγκορ Στραβίνσκι.

Είναι συνεργάτης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής από το 1992, όπως και της Ορχήστρας Δωματίου Μάλερ. Το 2012, το Μέγαρο τίμησε τον Δημήτρη Δεσύλλα ζητώντας του να παράξει τον πρώτο ήχο, ύστερα από 2.500 χρόνια, στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου, ερμηνεύοντας το έργο για σόλο κρουστά «Ψάπφα» του Ιάννη Ξενάκη.

Δημιουργός και καλλιτεχνικός διευθυντής των συνόλων ΚΥΚΛΟΣ και ΤΥΠΑΝΑ, ο Δημήτρης Δεσύλλας έχει παρουσιάσει πολλά καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με μεγάλη απήχηση σε κοινό και κριτικούς. Έχει τιμηθεί για τη σολιστική και συνθετική του παρουσία. Είναι καθηγητής και έφορος της Σχολής Κρουστών του Ωδείου Αθηνών και καθηγητής του Athens Conservatoire College of Music.

Για τον πιανίστα Βασίλη Βαρβαρέσο…

… το πρόγραμμα των καλλιτεχνικών του υποχρεώσεων για τη φετινή και η επόμενη σεζόν είναι γεμάτο, καθώς ο διεθνώς καταξιωμένος σολίστ συμπράττει με τη Διεθνή Ορχήστρα της Γενεύης και την Lucie Leguay, ερμηνεύοντας τα δύο κοντσέρτα για πιάνο του Felix Mendelssohn, αλλά και με τον Λεωνίδα Καβάκο, τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, τον Ηλία Λιβιεράτο και τον Αλέξανδρο Σακαρέλλο σε σειρά συναυλιών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι επίσης προσκεκλημένος, μεταξύ άλλων, στο Φεστιβάλ Μπαρόκ της Μάλτας καθώς και στα Φεστιβάλ Les Étoiles du Classique του Παρισιού και Πιάνου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στην Αίθουσα Κονσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ, στο Petit Palais του Παρισιού καθώς και στο Φεστιβάλ Πιάνου της Sainte-Ursanne στην Ελβετία. Τη φετινή σεζόν, παρουσιάζει το Τρίτο και το Δεύτερο κοντσέρτο του Sergei Rachmaninov με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Ορχήστρα της Βασιλείας αντίστοιχα.

Ο Βασίλης Βαρβαρέσος είναι επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου «Up to 8» της Θεσσαλονίκης.

Γνήσια εκλεκτικιστής, γράφει μουσική για σειρά ταινιών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αφιερωμάτων στον Constantin Brâncuși και στην Julie Mehretu από την Checkerboard Film Foundation.

Έχει στο ενεργητικό του εννέα δισκογραφικές δουλειές με τις NAVIS Classics, BIS Records, Aparté Records και Mirare Records. Ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «V for Valse » έλαβε διθυραμβικές κριτικές, με την εφημερίδα «Le Figaro» να του δίνει πέντε αστέρια.

Ο Βασίλης Βαρβαρέσος, μετά τη βράβευσή του σε ηλικία 14 ετών στον Διεθνή Διαγωνισμό Young Concert Artists στη Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε εμφανίσεις σε μερικές από μεγαλύτερες συμφωνικές αίθουσες των ΗΠΑ: το Zankel Hall στο Carnegie Hall, το Kennedy Center στην Ουάσινγκτον, το Avery Fisher Hall και το Alice Tully Hall στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε στη Σχολή Juilliard και στο CNSM του Παρισιού.

Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Το 2023, ο κύκλος Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος περιλαμβάνει συναυλίες με τους: Αντώνη Σουσάμογλου και Σταμάτη Βλαχοδημήτρη, Κουαρτέτο Αέναον και Μυρσίνη Κάγκαρλη, Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστο και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, Αλέξανδρο Γαβριηλίδη-Πέτριν, Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν και Κωνσταντίνο Δεστούνη καθώς και με τους Μίνα Πολυχρόνου, Αγγελική Καθαρίου και Διονύση Μαλλούχο.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 12 € ● 18 €

Eισιτήρια

210 72 82 333

megaron.gr