Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελλος με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «Όλα είναι μπροστά», σε βινύλιο έδωσαν ένα ξεχωριστό ραντεβού στο Θέατρο Θησείον – Ένα Θέατρο για τις Τέχνες.

Ένα ραντεβού που βρήκε θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με αποτέλεσμα να προστεθούν δύο νέες ημερομηνίες για όσους δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη νέα, ζωντανή, ακουστική εκδοχή του δίσκου τους, πλαισιωμένη από αγαπημένα παλαιότερα τραγούδια.

Όπως, άλλωστε τονίζουν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελλος για τη συνάντησή τους αυτή: «Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα επιστρέφουμε συνεχώς σε αυτά τα τραγούδια. Ψάχνοντας βαθύτερα μέσα τους, τα φέρνουμε ακόμη πιο κοντά μας. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για μια νέα, ζωντανή, ακουστική εκδοχή του δίσκου μας, πιο κοντά στην καρδιά των τραγουδιών. Αυτή η εκδοχή γίνεται ο πυρήνας της μουσικής μας συνάντησης. Γύρω της, τραγούδια από το παρελθόν μας, αγαπημένα του κοινού, αλλά και άλλα που ακόμη αναζητούν τη θέση τους στο μέλλον. Όλα μαζί, σαν μια ενιαία αφήγηση που δεν είναι παρά η κοινή μας ιστορία, όπως τη φανταζόμαστε από την αρχή».

«Με αφορμή την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ μας σε βινύλιο, θα συναντηθούμε ξανά για δύο τελευταίες παραστάσεις, την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Απριλίου στο Θέατρο Θησείον. Στο κέντρο μιας νοητής φωτιάς και μιας ανοιχτής παρέας που σχηματίζεται κάθε φορά που βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους που μας δένει μια βαθιά συνάφεια, που δεν είναι μονάχα μουσική. Ξαναπιάνουμε το νήμα για να βρούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Γιατί εκεί που όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει, υπάρχουν πάντα άλλα τόσα και περισσότερα που μας περιμένουν μπροστά» συμπληρώνουν οι δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι προσκαλούν το κοινό στον… μυστικό τους κήπο.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Μανώλης Φάμελλος – Κιθάρες

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος – Κιθάρες

Στέφανος Δανιηλίδης – Πλήκτρα

Άρης Ζέρβας – Τσέλο

Κωστής Καριτζής – Βιολί

Νέες ημερομηνίες: Τετάρτη 29 & Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 20€ γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων: εδώ

Θέατρο Θησείον – Ένα Θέατρο για τις Τέχνες

Τουρναβίτου 7 – Θησείο, Αθήνα