Οι θρυλικές μελωδίες του Ennio Morricone ζωντανεύουν σε μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Παλλάς, με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με τη μουσική του μεγάλου Ιταλού συνθέτη: τη σοπράνο Susanna Rigacci, τη φωνή που επέλεξε ο ίδιος ο Morricone και που τον συνόδευε στις παγκόσμιες συναυλίες του για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Η θρυλική σοπράνο εμφανίζεται μαζί με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Italian Female Orchestra LE MUSE, το ιταλικό ensemble που ειδικεύεται στις συνθέσεις του Morricone. Ενα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα.

Το ξεχωριστό συμφωνικό σύνολο από την Ιταλία LE MUSE αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες μουσικούς, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τη θρυλική ορχήστρα Rondo Veneziano.

Με βαθιά γνώση και ιδιαίτερη ευαισθησία στην ερμηνεία της μουσικής του Morricone, η ορχήστρα παρουσιάζει το αυθεντικό μουσικό σύμπαν του Morricone. Ιδιαίτερη θέση στην Ορχήστρα Le Muse έχει η εξαιρετική σοπράνο Daniela Placci. Την ορχήστρα διευθύνει ο πιανίστας, Andrea Albertini, ο οποίος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του πορείας στη διάδοση και παρουσίαση της μουσικής του Morricone στις μεγάλες σκηνές του κόσμου.

Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονται οι πιο εμβληματικές μουσικές που σημάδεψαν την ιστορία του κινηματογράφου, από ταινίες όπως: Cinema Paradiso, The Mission, For a Few Dollars More, The Good, the Bad and the Ugly, Malèna, Once Upon a Time in the West, Sacco & Vanzetti, Once Upon a Time in America και πολλές ακόμη.

Παράλληλα με τη ζωντανή ερμηνεία των αριστουργηματικών αυτών συνθέσεων, προβάλλονται σκηνές και εικόνες από τις ταινίες των Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini και Francis Ford Coppola, δημιουργώντας μια συναρπαστική οπτικοακουστική εμπειρία που μεταφέρει το κοινό στον μαγικό κόσμο του Morricone.

Ο Ennio Morricone υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής. Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ, τρία Grammy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και δεκάδες ακόμη διεθνείς διακρίσεις, ενώ οι πωλήσεις των έργων του ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια παγκοσμίως. Οι συνθέσεις του συνεχίζουν να συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους και να επηρεάζουν βαθιά τη μουσική του κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα που θα απολαύσουμε στο Παλλάς, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2016 μετά τη βράβευση του Morricone με Όσκαρ και έλαβε την Υψηλή Αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικότερα αφιερώματα στο έργο του. Έκτοτε έχει ταξιδέψει με επιτυχία σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία: Los Angeles, San Francisco, Toronto, Bangkok, Mumbai, New Delhi, Rabat και άλλες μεγάλες πόλεις.

Μια μοναδική βραδιά που μεταφέρει το κοινό στην αυθεντική εμπειρία των συναυλιών του Ennio Morricone και τιμά τη μουσική κληρονομιά ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του 20ού αιώνα.

Πότε: Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ώρα 21:00

Προπώληση: more.com

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα