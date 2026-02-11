Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον πρώτο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» που θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ (11/2) από την ΕΡΤ. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οπότε θα γνωρίζουμε ποιος ή ποια διαγωνιζόμενος/η θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Ακύλας (Akylas) είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο της ελληνικής εκπροσώπησης στην Αυστρία, όπου διεξάγεται φέτος ο μουσικός διαγωνισμός. Το «Ferto» του ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, σαρώνει σε θεάσεις στο YouTube, φτάνοντας μέχρι τώρα τις 2,6 εκατομμύρια προβολές, τα πιτσιρίκια ειδικά, έχουν τρελαθεί μαζί του, όπως και οι φαν της Eurovision, με τις στοιχηματικές να δίνουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση για να κερδίσει φέτος τον διαγωνισμό. Το «Ferto» του Ακύλα, λοιπόν, δεν αποκλείεται να αποδειχτεί… προφητικό.

Αρκεί, φυσικά, να κερδίσει στον εθνικό τελικό, που δεν θα λέγαμε ότι πρόκειται να είναι… περίπατος για εκείνον, αφού υπάρχουν και άλλα φαβορί, όπως η Evangelia με το «Paréa», η Marseaux με το «Χάνομαι» και ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», ενώ είναι και άλλες οι συμμετοχές που έχουν τραβήξει την προσοχή του ελληνικού κοινού. Ανάμεσά τους και η Αλεξάνδρα Σιετή (Alexandra Sieti), της οποίας το τραγούδι, «The Other Side», -ομολογώ- μού έκανε κλικ από την αρχή.

Όπως, άλλωστε, μου είχε τραβήξει την προσοχή και η ίδια, όταν την είδα για πρώτη φορά στο The Voice, το 2021, στο οποίο τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη και καλλιεργημένη φωνή που τραβά την προσοχή. Θυμάμαι στο The Voice να ερμηνεύει Janis Joplin, Beatles και Aretha Franklin και ήταν από τις λίγες φορές που δεν ένιωθα άβολα ως ακροατής ή μάλλον ως θεατής ενός μουσικού talent show, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ακούσει τα αυτιά μας εκτελέσεις κι… εκτελέσεις!

Η Alexandra Sieti ερμήνευε τα κομμάτια με μια ροκ ψυχή. Και με ένα ροκ τραγούδι σε αγγλικό και ελληνικό στίχο, το «The Other Side» ρίχνεται απόψε στη μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την ένταση, τις υψηλές φωνητικές απαιτήσεις και το έντονο συναισθηματικό του φορτίο. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στον Καναδά, ενώ τη σύνθεσή του συνυπογράφει η ίδια μαζί με δύο δημιουργούς που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αμερική (Hill Kourkoutis, Serena Ryder). Όπως δήλωσε η ίδια στην ΕΡΤ, το τραγούδι πραγματεύεται την απώλεια, με αφορμή τον θάνατο του πατέρα της πριν από έναν χρόνο.

Και μπορεί οι πιθανότητες να μη μοιάζουν να είναι τόσο με το μέρος της, όμως, έχει κερδίσει το κοινό. Όπως είχε κερδίσει και την εμπιστοσύνη του Διονύση Σαββόπουλου με τον οποίο συνεργάστηκε στο αφιέρωμα στο Woodstock (παρέα με την Klavdia), ενώ συμμετείχε στο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν το κεντρικό όνομα στη συναυλία για την αλλαγή του χρόνου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ.

Άραγε, είναι τελικά η Alexandra Sieti το «dark horse» του φετινού Sing for Greece; Θα δείξει. Αλλά επειδή μου αρέσει σε διαγωνισμούς να ξεχωρίζω τα «φαβορί αουτσάιντερ», θα έλεγα πως η Sieti είναι ένα από αυτά και μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision θα μας απασχολήσει καλλιτεχνικά. Όπως και πολλοί από τους φετινούς συμμετέχοντες, που είναι γεγονός ότι είναι από τις λίγες χρονιές που έχουμε αξιόλογες συμμετοχές.