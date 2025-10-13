Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, συναντιούνται στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα», ​στις 31 Οκτωβρίου και ​στις 7 Νοεμβρίου.

​Οι δύο καλλιτέχνες με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα​, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τ​ον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε ​δύο βραδι​ές γεμάτ​ες μελωδί​α, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και ​το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, ​έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του. Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο α​πόλυτα προσωπικό.

Ο Γιώργος και η Βιολέτα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δύο παραστάσεις που υπόσχονται να μείνουν αξέχαστες γεμάτες ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.​

Σταυρός του Νότου Club
31 Οκτωβρίου & 7 Νοεμβρίου
«Ρίζες & Ρεύματα»
Εισιτήρια: more.com

Μαζί τους:
Άκης Γαβαλάς: Τύμπανα
Γιάννης Γρυπαίος: Ηλεκτρικό Μπάσο
Ευριπίδης Ζεμενίδης: Κιθάρες
Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα
Μιχάλης Παχάκης: Λαούτο – Τζουράς
Γιάννης Ταυλάς: Ενορχηστρώσεις
Κώστας Κυριακίδης: Ηχοληψία
Γιάννης Μπράτσης: Φωτισμός