O Ροντ Στιούαρτ, ο ζωντανός θρύλος της ροκ μουσικής, η φωνή που έχει καθορίσει τα όνειρα και τις αναμνήσεις των μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο, έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά με μια πολύ αναμενόμενη συναυλία στο ΟΑΚΑ, στις 13 Δεκεμβρίου 2025.

Ο σερ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έχει τραγουδήσει με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του μερικά πολύ αγαπημένα ερωτικά τραγούδια. Με αφορμή, λοιπόν, του Αγίου Βαλεντίνου και ενώ τον περιμένουμε τον Δεκέμβριο για την πρώτη του συναυλία στην Αθήνα, ας θυμηθούμε πέντε από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του που ταιριάζουν στην ημέρα των ερωτευμένων.

Μια σύνθεση του Van Morrison που ο Στιούαρτ πήγε σε άλλο επίπεδο με την ερμηνεία του. Μια συγκινητική ερωτική εξομολόγηση που σε ανατριχιάζει με την ερμηνεία του.

Η δεύτερη #1 επιτυχία του και το best selling single του 1977 στις ΗΠΑ. Στο τραγούδι κάνει φωνητικά η Britt Ekland με την οποία διατηρούσε σχέση εκείνη την εποχή. Προκλητικό, αισθησιακό, κλασικό.

To Maggie May είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Rod Stewart, το 1971. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος είναι γραμμένο για την πρώτη γυναίκα με την οποία έκανε sex, αρκετά μεγαλύτερη του σε ηλικία.

Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία του Rod Stewart από το 1977 και ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια που έχει τραγουδήσει.

To What Am I Gonna Do (I’m So In Love With You) μπορεί να μην είναι μπαλάντα αλλά είναι ένας ύμνος στην αιώνια αγάπη, μέσα από το album Body Wishes του 1983, που περιλάμβανε και το Baby Jane.

