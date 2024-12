Η LLoxy, η καλλιτέχνις και performer με σύνδρομο Down, ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα, στο OKAY Initiative Space, στο πλαίσιο του project του «I Got It Tho» μια συμπεριληπτική καλλιτεχνική πρωτοβουλία από το Εν Δυνάμει Ensemble και το Okay Initiative Space με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Το έργο της, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Ζήση Μπλιάτκα και με την υποστήριξη του Richard Lucas, θα προσφέρει στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός κόσμου γεμάτου ζωή και συναισθηματική πολυπλοκότητα.

Από τις 20 έως τις 27 Νοεμβρίου, η LLoxy θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του OKAY και θα εργάζεται καθημερινά με την ομάδα της, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα πεδίο ζωγραφικών γεγονότων και εικόνων. Μέσα από την πρακτική της, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει πώς η LLoxy αντιμετωπίζει τη ζωγραφική εν τω γίγνεσθαι, καθώς κάθε μέρα οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφτούν το χώρο και να μετέχουν στη διαδικασία.

Αυτή η εικαστική εγκατάσταση, ένας προσωπικός κόσμος που χτίζεται από τη LLoxy, μας προσκαλεί να γίνουμε αγωγοί της ορμητικής και πλούσιας ζωγραφικής της.

Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης Ζήσης Μπλιάτκας:

«…η Λωξάνδρα ξεκινά με τελετουργικό τρόπο τους χώρους της. Είναι άλλοτε χώροι κατοικίας και καθημερινής δράσης και άλλοτε υπερβατικοί χώροι που θυμίζουν τη γεωμετρία και το διάφανο φως των βιτρώ. Η ίδια, είναι η κατασκευάστρια φιλικών περιοχών συμπερίληψης και αναστοχασμού μέσα στις οποίες ενίοτε κατοικούμε κι εμείς, τα «άλλα ζώα». Οι δρώσες μορφές της Λωξάνδρας αποτελούν πρωτοπλάσματα το καθένα με τη δική του ιδιαίτερη μορφική σύσταση. Αυτά τα πλάσματα έτσι όπως η ίδια τα ζωγραφίζει περιέχουν ταυτόχρονα, τόσο τη δομή μιας αμοιβάδας, όσο και ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Είναι μορφές που συμμαχούν στον κοινό χώρο και αποτελούν όλες μαζί το Ζώο.»

Πληροφορίες Έκθεσης

Χώρος: OKAY Initiative Space

Διάρκεια Έκθεσης: 28 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου 17:00 – 21:00