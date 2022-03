Τα σίκουελ ταινιών θεωρούνται από πολλούς συχνά ως σημάδι ότι το Χόλιγουντ νοιάζεται περισσότερο για τα κέρδη παρά για την ποιότητα. Ωστόσο, υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις στην ιστορία του θεσμού των Όσκαρ, κατά τις οποίες δύο σίκουελ κατάφεραν να αποσπάσουν την υψηλότερη τιμή των Όσκαρ.

Και παρόλο που μόνο δύο σίκουελ ταινιών έχουν κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, συνολικά επτά σίκουελ έχουν προταθεί, συμπεριλαμβανομένων των δύο σίκουελ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και των δύο σίκουελ του «Νονού».

Το πρώτο σίκουελ που προτάθηκε για καλύτερη ταινία ήταν το «The Bells of St. Mary’s», το σίκουελ του 1945 του «Going My Way», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αναφέρει το grunge.com.. Η σίκουελ ταινία, που είδε τον Μπινγκ Κρόσμπι να επιστρέφει στο ρόλο ενός ευδιάθετου ιερέα, με την Ίνγκριντ Μπέργκμαν ως αυστηρή καλόγρια, έχασε από το «The Lost Weekend» του Μπίλι Γουάιλντερ. Από τότε, σύμφωνα με το grunge.com, καμία άλλη συνέχεια δεν θα ήταν υποψήφια για την κατηγορία της καλύτερης ταινίας μέχρι το «Νονός II».

Όσκαρ: Τα μοναδικά δύο σίκουελ που κέρδισαν το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην ιστορία του θεσμού

Το 1975, λοιπόν, το «Νονός II» κέρδισε τα «Chinatown», «The Conversation», «Lenny» και «The Towering Inferno», αποσπώντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Το 2004, το «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» κατάφερε το ίδιο κατόρθωμα, ξεπερνώντας τα «Lost in Translation», «Master and Commander: The Far Side of the World», «Mystic River» και «Seabiscuit». Και οι δύο νικήτριες ταινίες ήταν μέρος τριλογιών και κάθε ταινία της τριλογίας ήταν υποψήφια για την καλύτερη ταινία -η πρώτη ταινία «Νονός» κέρδισε, επίσης, το πολυπόθητο βραβείο-, σύμφωνα με το grunge.com.

Μετά τη σειρά των ταινιών «Νονός» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», το επόμενο σίκουελ που προτάθηκε ήταν το «Toy Story 3» το 2011. Η πιο πρόσφατη συνέχεια που προτάθηκε για την καλύτερη ταινία ήταν το «Mad Max: Fury Road», η μοναδική ταινία «Mad Max» που προτάθηκε για Όσκαρ στην ιστορία του θεσμού, αναφέρει το grunge.com. Ωστόσο, η τελετή του 2016 ολοκληρώθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας να κερδίζει το «Spotlight» σε σκηνοθεσία Τόμας ΜακΚάρθι. Παρόλα αυτά και το «Fury Road» κατάφερε να κερδίσει έξι Όσκαρ, ωστόσο σε άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του μοντάζ.