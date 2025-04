Το πρώτο σε πωλήσεις βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών, το οποίο δεν υπάρχει -νομίζουμε – κάποιος που να μην έχει παίξει έστω μια φορά στη ζωή του, έγινε ταινία! Η Warner Bros. Pictures, η Legendary Pictures και οι πρωταγωνιστές Τζέισον Μομόα και Τζακ Μπλακ παρουσιάζουν «Μια Ταινία Minecraft», την πρώτη κινηματογραφική live-action μεταφορά του Minecraft.

Καλώς ήλθατε, λοιπόν, στον κόσμο του Minecraft, όπου η δημιουργικότητα βοηθάει, όχι μόνο να χτίσετε, αλλά και να επιβιώσετε! Τέσσερεις περιθωριακοί τύποι -ο Γκάρετ «ο σκουπιδιάρης» Γκάρισον (Τζέισον Μομόα), ο Χένρι (Σεμπάστιαν Χάνσεν), η Νάταλι (Έμμα Μάιερς) και η Ντον (Ντανιέλ Μπρουκς)- παλεύουν με την καθημερινότητα όταν μία μυστική πύλη τους μεταφέρει ξαφνικά στον Επάνω Κόσμο: μία αλλόκοτη, μαγική χώρα όπου όλα τα αντικείμενα είναι τετραγωνισμένα και όπου η φαντασία ανθίζει.

Για να επιστρέψουν, πρέπει να μάθουν αυτόν τον κόσμο απέξω και ανακατωτά (αλλά και να τον προστατέψουν από κακά πράγματα όπως τα Πίγκλιν και τα Ζόμπι), ενώ κινούν για μία μαγική αναζήτηση παρέα με τον ειδήμονα κατασκευαστή Στιβ (Τζακ Μπλακ). Η περιπέτεια αυτή θα τους ενθαρρύνει να είναι τολμηροί και να ανακαλύψουν τις ικανότητες που κάνουν τον καθένα τους δημιουργικό, γιατί αυτές είναι που χρειάζονται για να εξελιχθούν και στον πραγματικό κόσμο.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζάρεντ Χες, ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Έμα Μάιερς (Wednesday), η υποψήφια για Όσκαρ Ντάνιελ Μπρουκς (The Color Purple), ο Σεμπάστιαν Γιούτζιν Χάνσεν (Αγώνας για δικαιοσύνη, Η ιστορία της Λίσι), η Τζένιφερ Κούλιτζ (White Lotus) και η Κέιτ ΜακΚίνον (Barbie).

Οι Ρόι Λι, Τζον Μπεργκ, Μέρι Πάρεντ, Κέιλ Μπόιτερ, Τζέισον Μομόμα, Τζιλ Μέσικ, Τόρφι Φρανς Όλαφσον και Βου Μπόι υπογράφουν την παραγωγή. Την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνουν οι Τοντ Χαλοουγέλ, Κέιλιν Γουόλτερς, Μπράιαν Μεντόζα, Τζόναθαν Σπάιθς, Πιτ Τσαπέτα, Άντριου Λάρι και Άντονι Τιτανέγκρο.

Πίσω από την κάμερα, ο Ενρίκε Τσέντιακ (127 ώρες, Transformers: Η εξέγερση των θηρίων) είναι ο διευθυντής φωτογραφίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκραντ Μέιτζορ (Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά, Meg: Ο κυρίαρχος του βυθού) είναι ο σκηνογράφος, ο Τζέιμς Τόμας (Πόκεμον: Ντετέκτιβ Πίκατσου, ταινίες Μπόρατ) είναι ο μοντέρ και η Αμάντα Νιλ (Meg: Ο κυρίαρχος του βυθού, What We Do in the Shadows) αναλαμβάνει τα κοστούμια. Η μουσική φέρει την υπογραφή του Μαρκ Μάδερσμπα (Thor: Ragnarok, ταινίες LEGO).

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Απριλίου 2025.