Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, είναι από τις καλύτερες του καλοκαιριού, κι επιτέλους μετά από καιρό έχουμε μία λίστα με εξαιρετικές ταινίες.

Η πρεμιέρα που ξεχωρίζει, εννοείται πως είναι εκείνη του «Longlegs», το ανατριχιαστικό θρίλερ με τον απίστευτο Νίκολας Κέιτζ. Για πολλούς είναι το θρίλερ της δεκαετίας – και δεν έχουν άδικο -, ενώ στις ΗΠΑ ο κόσμος φεύγει κλαμένος από τις σκοτεινές αίθουσες. Δε λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο και με εσάς, αλλά τελειώνοντας το Longles σίγουρα θα συμφωνήσετε πως μετά από καιρό είδατε μία ταινία που αξίζει πραγματικά.

Σε αυτή την κατηγορία του «αξίζει να το δεις», σίγουρα ανήκει και η επανέκδοση της θρυλικής ταινίας, «Πρόγευμα στο Τίφανις». Η εμβληματική ταινία του Μπλέικ Έντουαρντς που κυκλοφόρησε το 1961, επιστρέφει στους θερινούς κινηματογράφους αυτό το καλοκαίρι, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι τι εστί καλός κινηματογράφος.

Επίσης, μην χάσετε το «Πάντα Υπάρχει το Αύριο» της Πάολα Κορτελέζι, την κωμωδία-φαινόμενο, για την οποία μιλά σήμερα όλη η Ιταλία και στη γειτονική χώρα ξεπέρασε σε εισπράξεις ακόμα και την Barbie και τον Οπενχάιμερ. Και βάλτε στη λίστα με τα «να δούμε» το «Fly me to the Moon» με την Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τσάνινγκ Τατούμ, αλλά και το «Ανεξιχνίαστοι φόνοι» με τον Μελ Γκίμπσον. Αν και θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα, μιας και η υπόθεση βασίζεται σε αληθινή ιστορία που έχει σοκάρει το Μεξικό, δώστε της μία ευκαιρία.

Longlegs

Σκηνοθεσία: Οζ Πέρκινς

Σενάριο: Οζ Πέρκινς

Πρωταγωνιστούν: Μάικα Μονρό, Νίκολας Κέιτζ, Μπλερ Αντεργουντ, Αλίσια Βιτ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Η πράκτορας του FBI, Λι Χάρκερ, βρίσκεται υπεύθυνη μίας άλυτης υπόθεσης ενός κατά συρροή δολοφόνου που ενέχει και μυστικιστικά στοιχεία. Η Χάρκερ ανακαλύπτει μία προσωπική σχέση με τον δολοφόνο και θα πρέπει να τον σταματήσει πριν χτυπήσει ξανά.

Fly me to the Moon

Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Μπερλάντι

Σενάριο: Κίναν Φλιν, Ρόουζ Γκίλροϊ, Μπιλ Κίρστιν

Πρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Τζονάνσον, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Γούντι Χάρελσον

Διάρκεια: 132 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Η Kelly Jones, το παιδί-θαύµα του marketing, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis. Μπορεί, όμως, να είναι το μυστικό όπλο που χρειάζεται η NASA για να κερδίσει την κούρσα µε τους Ρώσους για το ποιος θα προσσεληνωθεί πρώτος. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει µια ψεύτικη, εφεδρική προσσελήνωση και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά…

Πάντα Υπάρχει το Αύριο

Σκηνοθεσία: Πάολα Κορτελέζι

Σενάριο: Φούριο Αντρεότι, Τζούλια Καλέντα, Πάολα Κορτελέζι

Πρωταγωνιστούν: Πάολα Κορτελέζι, Βαλέριο Μασταντρέα, Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο, Εμανουέλα Φανέλι

Διάρκεια: 118 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Η Ντέλια και ο Ιβάνο ζουν με τα παιδιά τους και τον άρρωστο πατέρα του Ιβάνο στη Ρώμη. Είναι 1946 και οι άνθρωποι στην πόλη προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στους σπόρους της ελευθερίας και τα ελλείμματα του παρελθόντος. Η Ντέλια είναι ο τύπος της γυναίκας-φροντίστριας που έχει μάθει να ζει με τον τυραννικό άντρα της. Η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη με τον επικείμενο αρραβώνα της κόρης τους. Όμως όλα αλλάζουν όταν η Ντέλια λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα που την κάνει να ανακτήσει το κουράγιο της και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή. Εμπνευσμένη από τις ιστορίες των γιαγιάδων και προγιαγιάδων.

Twisters

Σκηνοθεσία: Λι Αϊζακ Τσανγκ

Σενάριο: Μαρκ Λ. Σμιθ

Πρωταγωνιστούν: Ντέιζι Έντγκαρ -Τζόουνς, Γκλεν Πάουελ, Άντονι Ράμος, Μπράντον Περέα, Μόρνα Τίρνι, Σάσα Λέιν, Ντέιβιντ Κορενσγουέτ, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Κίρναν Σίπκα, Νικ Ντοντάνι.

Διάρκεια: 122 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Κέιτ Κούπερ είναι μία πρώην κυνηγός καταιγίδων, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει μία παλιότερη τραγωδία που προκλήθηκε από ανεμοστρόβιλο. Τώρα πια μελετάει τα μοτίβα των καταιγίδων από την ασφάλεια του σπιτιού της στη Νέα Υόρκη, αλλά παρασύρεται ξανά σε ανοιχτές πεδιάδες από τον φίλο της, Χάβι, για να δοκιμάσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού. Εκεί, διασταυρώνεται με τον Τάιλερ Οουενς, έναν γοητευτικό και απερίσκεπτο σταρ των social-media που έχει γίνει διάσημος με τις αναρτήσεις για τις ριψοκίνδυνες περιπέτειες του με το κυνήγι καταιγίδων. Καθώς η εποχή των καταιγίδων εντείνεται, τρομαχτικά και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα εξαπολύονται. Η Κέιτ και ο Τάιλερ με τις αντίπαλες ομάδες τους βρίσκονται να παλεύουν για τη ζωή τους εν μέσω πολλαπλών καταιγίδων που συγκλίνουν όλες πάνω από την κεντρική Οκλαχόμα.

Ανεξιχνίαστοι Φόνοι (Boneyard)

Σκηνοθεσία: Ασίφ Ακμπάρ

Σενάριο: Ασίφ Ακμπάρ, Χανκ Μπερντ, Βίνσεντ Ε. ΜακΝτάνιελ

Πρωταγωνιστούν: Μελ Γκίμπσον, Μπράιαν Βαν Χολτ, Kέρτις «50 Cent» Τζάκσον

Διάρκεια: 93 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Όταν τα υπολείμματα οστών έντεκα γυναικών και κοριτσιών ανακαλύπτονται στην έρημο του Νέου Μεξικού, ξεκινά μια εκτεταμένη έρευνα. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες εγκλήματος, αυτό το συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ ακολουθεί τον ντετέκτιβ Ορτέγκα (Μπράιαν Βαν Χολτ), τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κάρτερ (Κέρτις «50 Σεντ» Τζάκσον) και τον πράκτορα Πέτροβικ (Μελ Γκίμπσον) σε μια προσπάθεια πολλαπλών υπηρεσιών να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον κατά συρροή δολοφόνο. Καθώς κάθε μια από τις ατζέντες και τις μεθόδους τους συγκρούεται, ένας μπερδεμένος ιστός ίντριγκας δημιουργεί υποψίες προς όλες τις κατευθύνσεις.

Πάφιν Ροκ: Νέες Φιλίες

Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Παρσέλ και Λορέιν Λόρνταν

Με τις φωνές των: Μάριαν Κυπριανού, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Πλάτωνας Μουρατίδης, Πέτρος Κονόμου, Αρης Κυπριανού, Βίκυ Γεωργιάδου, Σεμέλη Κυριαζή

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Μεταγλωττισμένο στα Ελληνικά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Η εξαφάνιση του τελευταίου αυγού της σεζόν κάτω από περίεργες συνθήκες, οδηγεί την Ούνα και τους φίλους της να ξεκινήσουν έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο για να προσπαθήσουν να το σώσουν πριν μια μεγάλη καταιγίδα χτυπήσει το Πάφιν Ροκ και βάλει το νησί σε κίνδυνο.

Πρόγευμα στο Τίφανις

Σκηνοθεσία: Μπλέικ Εντουαρντς

Σενάριο: Τζορτζ Αξελρόντ

Πρωταγωνιστούν: Οντρεϊ Χέπμπορν, Τζορτζ Πέπαρντ, Πατρίτσια Νιλ, Μπάντι Εμπσεν

Διάρκεια: 115 λεπτά

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Η Χόλι Γκολάιτλι, μια ανέμελη κοσμική Νεοϋορκέζα με άψογο στιλ και αγάπη για τα ωραία πράγματα, επιδιώκει να εξασφαλίσει έναν πλούσιο σύζυγο. Όταν ο Πολ, ένας άσημος συγγραφέας που συντηρείται οικονομικά από μια πλούσια γυναίκα γίνεται ο νέος της γείτονας, αρχίζουν να έλκονται ο ένας από τον άλλον. Παρότι η Χόλι προσπαθεί να κρατήσει τα πράγματα επιφανειακά στη χαοτική αναζήτησή της για ασφάλεια, η σχέση τους βαθαίνει, σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας με φόντο μια εξιδανικευμένη Νέα Υόρκη του 1960.