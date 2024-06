«O Λιντς παρουσιάζει την άλλη πλευρά του Blue Velvet και τη μετατρέπει σε έναν απίθανο θρίαμβο», είχαν σχολιάσει οι The New York Times, όταν είχε πρωτοβγεί στις κινηματογραφικές αίθουσες το «The Straight Story», το 1999.

Η βαθιά συγκινητική και ανθρώπινη ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, επιστρέφει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση 4Κ από τη Summer Classics, με αφορμή την 25η επέτειο από την αρχική του κυκλοφορία.

Πρόκειται για μια από τις πιο ασυνήθιστες ταινίες δρόμου, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του 73χρονου Άλβιν Στρέιτ που διέσχισε την Αμερική οδηγώντας ένα μικρό χορτοκοπτικό τρακτέρ για να επισκεφθεί τον άρρωστο αδελφό του. Η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1999, ενώ ο συγκλονιστικός Φάρνσγουορθ έλαβε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Λιντς, ευρέως γνωστός για το σουρεαλιστικό και αινιγματικό σινεμά του, υιοθετεί εδώ μια πιο ρεαλιστική και ποιητική προσέγγιση, αποτυπώνοντας με ευαισθησία το επικό ταξίδι του Άλβιν μέσα από τα απέραντα τοπία της Μεσοδυτικής Αμερικής. Κάθε συνάντηση κατά μήκος της διαδρομής του γίνεται μια ευκαιρία για προβληματισμό πάνω στη ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δύναμη της συγχώρεσης.

Στην καρδιά της ταινίας βρίσκεται η απολύτως καθηλωτική ερμηνεία του Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ στον ρόλο του πρωταγωνιστή Άλβιν Στρέιτ. Με μια σπάνια φυσικότητα και ένταση, ο ηθοποιός μεταφέρει τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου που ακολουθεί το προσωπικό του όραμα ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο.

Η σκηνοθεσία του Λιντς αποπνέει μια γαλήνια δύναμη, με πλάνα που αναδεικνύουν το φυσικό φως και αποτυπώνουν με μοναδική ζωντάνια αλλά και τρυφερότητα την επιβλητική ομορφιά της φύσης και της ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης, ενώ η υποβλητική ηχητική επένδυση του Μπανταλαμέντι βοηθά στο να μετουσιωθεί αυτό το ασυνήθιστο ταξίδι σε μια οδύσσεια αυτογνωσίας, σε έναν συγκινητικό στοχασμό για όσα έχουν πραγματική αξία και νόημα στη ζωή.

Η υπόθεση

Όταν ο ηλικιωμένος Άλβιν μαθαίνει ότι ο αδελφός του, Λάιλ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, αποφασίζει να ξανασμίξει μαζί του, παρά τα πολλά χρόνια αποξένωσης. Χωρίς δίπλωμα οδήγησης, ο Άλβιν ξεκινάει ένα ταξίδι 240 μιλίων από την Αϊόβα ως το Ουισκόνσιν με το μικρό χορτοκοπτικό τρακτέρ του.

Η διαδρομή του μέσα από τα αχανή τοπία των μεσοδυτικών πολιτειών σημαδεύεται από συναντήσεις με διαφορετικούς ανθρώπους, ενώ μοιράζεται μαζί τους σκέψεις για τη ζωή, το γήρας και τη συμφιλίωση, σε μια αληθινή ιστορία συγκλονιστικής αποφασιστικότητας.

Πληροφορίες

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιντς

Σενάριο: Τζον Ρόουτς, Μέρι Σουίνι

Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, Σίσι Σπέισεκ, Χάρι Ντιν Στάντον

Διάρκεια: 112 λεπτά

Εικονογράφηση ελληνικής αφίσας: Κώστας Γούναρης

Διανομή: Summer Classics

Από τις 27 Ιουνίου στα θερινά σινεμά