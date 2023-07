Έχουμε την πρώτη ματιά στην επερχόμενη σειρά θρίλερ της Paramount+ “The Burning Girls“, με πρωταγωνίστριες τις Samantha Morton και Ruby Stokes.

Όπως γράφει το Lordoftheseries.gr βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της C. J. Tudor και αναφέρεται στα σκοτεινά μυστικά που βρίσκονται σε ένα χωριό της Αγγλίας. H σειρά αναμένεται μέσα στο 2023.

Η σύνοψη της σειράς όπως παρουσιάζεται από το Deadline:

Η Morton θα υποδυθεί την πάστορα Jack Brooks, μια μονογονεϊκή γονιός που βασανίζεται από μια τραγωδία στην προηγούμενη εκκλησία της και κουβαλά το βάρος του θανάτου του συζύγου της. Η Stokes είναι η κόρη της Flo, μια έφηβη που ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Και οι δύο φτάνουν στο Chapel Croft με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Ωστόσο, γρήγορα ανακαλύπτουν ότι το χωριό είναι γεμάτο συνωμοσίες και μυστικά.

Το The Burning Girls θα είναι μία από τις πρώτες βρετανικές παραγωγές για την υπηρεσία Paramount+ μαζί με τη σειρά The Doll Factory. Ως μια περίεργη σύμπτωση, η τελευταία σειρά θα έχει ως πρωταγωνίστρια την Esmé Creed-Miles (Hanna), κόρη της Morton, που θα υποδυθεί μία από τις δύο αδελφές που ζωγραφίζουν κούκλες για την επιβίωσή τους. Επιπλέον, η Buccaneer θα είναι παραγωγός και στη σειρά The Doll Factory, παράλληλα με το The Burning Girls.