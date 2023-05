Εκτός του τηλεοπτικού προγράμματος 2023-2024 βρίσκονται τρεις από τις δραματικές σειρές του ABC. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr το δίκτυο ακύρωσε τις σειρές: Big Sky, Alaska Daily και The Company You Keep.

Το Big Sky, ένα αστυνομικό θρίλερ του David E. Kelley με πρωταγωνίστριες τις Kylie Bunbury και Katheryn Winnick είχε χαμηλή τηλεθέαση. Ως εκ τούτου, το φινάλε της 3ης σεζόν του, που προβλήθηκε στις 18 Ιανουαρίου θα αποτελέσει το φινάλε της σειράς.

Η δημοσιογραφική σειρά Alaska Daily με πρωταγωνίστρια τη Hilary Swank ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν, διάρκειας 11 επεισοδίων στις 30 Μαρτίου. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, στο ρόλο της Eileen Fitzgerald, μια δημοσιογράφου-ερευνήτριας, που άφησε πίσω της την ζωή της στη Νέα Υόρκη και πήγε σε μια καθημερινή εφημερίδα στο Άνκορατζ. Η πρώτη της αποστολή: Να βρει στοιχεία για μια ανεξιχνίαστη υπόθεση σχετικά με το θάνατο μιας ιθαγενούς γυναίκας.

Στο The Company You Keep πρωταγωνιστούσε ο Milo Ventimiglia ως απατεώνας που αποκτά μια ερωτική περιπέτεια με μια πράκτορα της CIA, την οποία υποδύεται η Catherine Haena Kim. Κατά τη διάρκεια της μοναδικής σεζόν της σειράς, το ζευγάρι ανακαλύπτει τη μυστική ταυτότητα του καθενός, αναγκάζοντας την Έμμα να χωρίσει με τον Τσάρλι και να τον μετατρέψει σε πράκτορα της CIA για να προστατεύσει την οικογένειά του. Το φινάλε της σεζόν -πλέον της σειράς- προβλήθηκε στις 7 Μαΐου.