Αισιόδοξος πως η Ελλάδα θα βρεθεί στον τελικό της Eurovision, εμφανίστηκε ο Victor Vernicos.

Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο προκριματικό διαγωνισμό της φετινής Γιουροβίζιον, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ τονίζοντας πως εμπνεύστηκε το τραγούδι What They Say «από μια στιγμή άγχους, πριν από δύο χρόνια» σε ηλικία 14 ετών.

Αναφερόμενος από την μέχρι τώρα εμπειρία του από την διοργάνωση που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές ο 16χρονος καλλιτέχνης και τις τεχνικές πρόβες απάντησε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, εξιστορώντας ότι χθες Κυριακή (7/5) περπάτησε στο τυρκουαζ χαλί μαζί με άλλους διαγωνιζόμενους.

«Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα γύρω μας με την ΕΡΤ και την Panic» πρόσθεσε συμπληρώνοντας ότι σε αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία έχει δίπλα τους έμπειρα στελέχη της ελληνικής αποστολής όπως ο Κωνσταντίνος Ρήγος, η Μόνικα Παπαδάτου, η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά».

«Ήμασταν όλοι μαζί εκεί πέρα και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με κάνουν να νιώθω πολύ αυτοπεποίθηση» πρόσθεσε ο 16χρονος τραγουδοποιός που είναι ο νεαρότερος εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας στο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη συνάντηση που είχε με τον Κώστα Τσιμίκα, τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή που διαπρέπει στο Λίβερπουλ και στις συμβουλές που του έδωσε ενόψει της κρίσιμης πρώτης εμφάνισής του.

«Κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αρχίζουμε και δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ και αυτό θα το έχει κάνει κι αυτός» είπε ο Βίκτωρας Βερνίκος την ώρα που στην εκπομπή προβλήθηκαν στιγμιότυπα από την συνάντηση των δύο νέων που διαπρέπουν στον χώρο της μουσικής και του ποδοσφαίρου αντίστοιχα.

«Να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις αυτό που κάνεις όσο καλύτερα μπορείς. Να μην τα παρατάς ποτέ. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για αυτό που αγαπάς συνεχώς και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Να εξελίσσεσαι γιατί αυτό νομίζω για μένα ήταν το πιο το πιο σημαντικό. Σε έχω δει και έχω καταλάβει ότι το αγαπάς πολύ. Η Γιουροβίζιον ένα πολύ μεγάλο σκαλοπάτι για σένα. Είναι στο χέρι σου να κάνει να προοδεύσεις, να τραγουδήσεις όσο πιο καλά μπορείς και να πας όσο πιο ψηλά μπορείς φέτος» είπε ο διεθνής άσσος στην κάμερα της ΕΡΤ αναμένοντας με αγωνία την εμφάνιση του Βίκτωρα Βερνίκου στη Eurovision 2023.

O 16χρονος καλλιτέχνης που θα ερμηνεύσει τη μπαλάντα του δήλωσε ότι αναμένει την πρώτη, μεγάλη βραδιά την Πέμπτη 11 Μαΐου που γίνεται ο δεύτερος ημιτελικός στον οποίο διαγωνίζεται. «Την Πέμπτη εμφανιζόμαστε στην 8η θέση» λέγοντας ότι ο μεγάλος τελικός θα είναι το Σάββατο 13 Μαΐου.