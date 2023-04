Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» Τζέιμς Μάνγκολντ μίλησε στο περιοδικό Total Film για την επιστροφή του διασημότερου αρχαιολόγου του σινεμά καθώς και για την πρώτη 25λεπτη σεκάνς της ταινίας που αποτυπώνει ένα νεότερο Χάρισον Φόρντ με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας.

«Ήταν μια απίστευτη τεχνολογία και, για πολλούς λόγους δεν το σκεφτόμουν. Απλώς επικεντρώθηκα στα γυρίσματα μιας περίπου 25λεπτης εναρκτήριας φαντασμαγορικής σκηνής που ήταν η ευκαιρία μου να της επιτρέψω να πρωταγωνιστήσει. Ο στόχος ήταν να δώσω στο κοινό μια γεμάτη γεύση από αυτό που του έλειπε τόσο πολύ. Διότι στη συνέχεια, όταν η ταινία φτάσει στο 1969, θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πώς είναι τα πράγματα, που είναι πολύ διαφορετικά» είπε ο σκηνοθέτης.

Αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα της σεκάνς κύλισαν ομαλά με τον «χαρισματικό και ζωηρό» Φορντ να παίζει τη σκηνή κανονικά φορώντας το παλιό δερμάτινο μπουφάν της ταινίας του 1981. Παράλληλα τόνισε ότι «η βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό» και εξήγησε την διαδικασία.

«Είχαμε εκατοντάδες ώρες αρχειακού υλικού με τον ίδιο σε κοντινά, μεσαία και ευρεία πλάνα, σε κάθε είδους φωτισμού», είπε ο Mάνγκολντ και πρόσθεσε ότι με την βοήθεια της συγκεκριμένης τεχνολογίας της Lucasfilm, «μπορούσα να γυρίσω τον Χάρισον τη Δευτέρα ως έναν 79χρονο που υποδύεται έναν 35χρονο, και μέχρι την Τετάρτη μέσω της επεξεργασίας του υλικού να δω το κεφάλι του να έχει ήδη αντικατασταθεί».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιουνίου.