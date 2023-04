Ο πρωταγωνιστής του Maestro, Ορέστης Χαλκιάς, μετά την επιτυχία που γνώρισε με τη διασκευή του τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι», δε σταματά να εκπλήσσει το κοινό με τις φωνητικές του ικανότητες. Για χάρη της δημοφιλούς σειράς, κυκλοφόρησε μια νέα διασκευή τραγουδιού.

Αυτή τη φορά, ο Ορέστης Χαλκιάς ερμηνεύει το τραγούδι «The Wonder Of You», έναν ύμνο στην αγάπη και τον έρωτα. Πρώτος ερμηνευτής του τραγουδιού ήταν ο Elvis Presley.

Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι φανατικοί θεατές ανυπομονούν να ταξιδέψουν ξανά στην Ελλάδα, μέσα από τη σειρά, αλλά και να δουν που θα καταλήξει ο έρωτας του Ορέστη (Χριστόφορου Παπακαλιάτη) και της Κλέλιας (Κλέλια Ανδριολάτου).

Η παραγωγή και ενορχήστρωση του τραγουδιού έγιναν από τους Γιάννη Δίσκο και Μάριο Laz Ιωαννίδη και κυκλοφορεί από τη Minos EMI.

Μέχρι τότε, μπορείτε να απολαύετε το τραγούδι «The Wonder Of You» από τον Ορέστη Χαλκιά στο Youtube: