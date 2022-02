Οι κορεάτικες παραγωγές είναι στην ζωή μας για τα καλά και εμείς είμαστε εδώ για αυτό. Κάθε νέα σειρά του Netflix πλέον έχει ένα δεδομένο ποσοστό επιτυχίας άλλες βέβαια αξίζουν και άλλες απλά παραμένουν απολαυστικές αλλά χρειάζονται βελτίωση. Το All of Us Are Dead είναι μια σειρά που περιμέναμε με αγωνία χωρίς όμως να περιμέναμε κάτι υπερβολικά πρωτότυπο καθώς ήδη έχουμε μια ιδέα για την αντίληψη των ζόμπι από Κορέα μεριά με το Kingdom και το Train to Busan. Αυτό φυσικά δεν εμπόδισε την σειρά να σκαρφαλώσει στο ελληνικό top 10 και πλέον βρίσκεται στο νούμερο 1.

Το All of Us Are Dead βασίζεται Webtoon ‘Not at Our School’ που κυκλοφόρησε το 2009. Η σειρά εστιάζει στην πόλη Hyosan όπου ένας ιός ξεσπά και διάφορα περιστατικά επιθέσεων ζόμπι ξεκινούν. Καθώς ο ιός απλώνεται στην πόλη ένα λύκειο μπαίνει κυριολεκτικά στο επίκεντρο και της νέας πανδημίας αλλά και των καταστάσεων. Το σχολείο ξεκινά να γεμίζει ζόμπι σε ανεξέλεγκτο ρυθμο μας τους επιζώντες μαθητές να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ζήτημα ζωής και θανάτου.

Σιγά σιγά βλέπουμε μια ομάδα μαθητών που έχουν επιβιώσει να δημιουργούν ένα γκρούπ που προσπαθεί να επιβιώσει κόντρα στις πιθανότητες, χωρίς να γνωρίζουν τι γίνεται στον έξω κόσμο αν κάποια στιγμή θα λάβουν βοήθεια και με ελάχιστα εφόδια κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να ζήσουν. Φυσικά αυτό δεν έχει πάντα αποτέλεσμα καθώς η σειρά έχει πολλές απώλειες που άλλες φορές θα σας πονέσουν και άλλες θα σας εκνευρίσουν.

Φυσικά πέρα από την απειλή των ζόμπι δεν θα μπορούσε να λείπει και η ανθρώπινη απειλή με κάποιους χαρακτήρες να διαλέγουν ένα σκοτεινό μονοπάτι να πορευτούν. Το δράμα έρχεται από τις μεταξύ σχέσεις των χαρακτήρων αλλά και τον πόνο που βιώνουν όταν ένας φίλος τους πέφτει θύμα του ιού. Ευτυχώς τα 12 επεισόδια της σειράς μας δείχνουν και σκηνικά εκτός σχολείου κάτι που ξεκουράζει το μάτι του θεατή και δίνει αρκετές πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζεται ο ιός εκτός σχολείου και δίνει νέες ιστορίες που δημιουργούν ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον με την σειρά είναι ότι δίνει αρκετές απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του ιού και ένα σχετικό τέλος το οποίο παράλληλα κλείνει το μάτια για μια 2η σεζόν.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Οι κορεάτες αναμφίβολα ξέρουν πώς να δημιουργούν ένα καλό δράμα. Το All of Us Are Dead δεν είναι εξαίρεση σε αυτό ωστόσο έχω κάποιες ενστάσεις. Κάποια γεγονότα τραβούν παραπάνω τηλεοπτικό χρόνο και ενώ περιμένεις να οδηγήσουν κάπου καταλήγουν σε έναν θάνατο. Σίγουρα αυτό προσθέτει μια σχετική δραματοποίηση σε όσα γίνονται αλλά όταν καταλαβαίνεις το μοτίβο μπορεί να απογοητευτεις. Κάτι που δεν το βοηθά καθόλου είναι ο αριθμός και η διάρκεια των επεισοδίων καθώς 12 επεισόδια της μιας ώρας σου ‘κλέβουν” την δυνατότητα του Binge Watching και αυτό για εμένα το κάνει λιγότερο απολαυστικό.

Σκηνοθετικά η σειρά κάνει αρκετά καλή δουλειά τόσο με τα Set εντός σχολείου όσο και εκτός. Όταν βλέπουμε σκηνές από την πόλη νομίζω καταφέρνουν να ξεχωρίσουν και να μας τραβήξουν ξανά το ενδιαφέρον. Η ιστορία στο σχολείο μπορεί να είναι το κεντρικό κομμάτι που εστιάζει η σειρά ωστόσο καταντάει λίγο κουραστικό ένα τσούρμο μαθητών να καταλήγει εγκλωβισμένο από τάξη σε τάξη. Επίσης κατά την γνώμη αργεί πολύ να γίνει η ένωση των ιστοριών που βλέπουμε. Το σενάριο όμως καταφέρνει να μείνει δημιουργικό και πολλές φορές απρόβλεπτο. Αρκετοί θάνατοι και πληροφορίες σχετικά με τον ιό είναι το κερασάκι που χρειάζεται για να σε κερδίσει η σειρά.

Το Cast κάνει πολύ καλή δουλειά με τις ερμηνείες και το δέσιμο τους φαίνεται να υπάρχει και πίσω από τις κάμερες. Οι χαρακτήρες τους από την άλλη είναι αρκετά ρηχοί και πολλές φορές χαζοί για τα δεδομένα της κατάστασης αλλά ας πούμε πως είναι παιδιά και ας απολαύσουμε όσα γίνονται. Για ακόμη μια φορά σε κορεατική παραγωγή πρωταγωνιστούν γρήγορα ζόμπι και οι κινήσεις αλλά και η εμφάνιση τους καταλήγουν να δίνουν ένα πολύ όμορφο και ανατριχιαστικά καλό αποτέλεσμα. Μεγάλο μειονέκτημα της σειράς για εμένα ήταν η μουσική της καθώς σε κάποια σημεία ήταν εντελώς αταίριαστη και όχι μόνο αγωνία δεν μου δημιουργούσε αντιθέτως δεν με άφηνε και να εστιάσω στην ροή της πλοκής.

Το All of Us Are Dead είναι σίγουρα μια αξιόλογη προσπάθεια και βλέποντας το θα περάσετε ευχάριστα αν είστε φαν του είδους, μια δεύτερη σεζόν είναι αρκετά πιθανή αν και για εμένα όχι απαραίτητη.