Έχει περάσει περίπου μισός αιώνας από εκείνη την περιπετειώδη τελευταία ζωντανή εμφάνιση στην ιστορία των Beatles. Και ο νεαρός αστυνομικός που ήταν ο υπεύθυνος της επιχείρησης να σταματήσει τη συναυλία των Σκαθαριών στην ταράτσα κτηρίου στο Λονδίνο μιλά επιτέλους για το περιστατικό που έμεινε στην ιστορία της μουσικής

«Ήταν απλώς η δουλειά μου και εν τέλει εξελίχθηκε σε όλο αυτό και ανατινάχτηκε σε όλο αυτό», δήλωσε στους Sunday Times του Λονδίνου ο πρώην αστυφύλακας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Ρέι Νταγκ, τώρα 72 ετών.

«Είναι γελοίο, απλά δεν το καταλαβαίνω».

Όταν η αστυνομία διέλυε αυτό που έμελλε να είναι το τελευταίο σόου των Σκαθαριών

Ο Νταγκ ήταν ένας 19χρονος ψύχραιμος αστυνομικός, στις 30 Ιανουαρίου 1969, όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες σχετικά με τον θόρυβο που προερχόταν από την οροφή των κεντρικών γραφείων της Apple Records των Beatles στο 3 Savile Row στο Λονδίνο.

Αυτή ήταν η μέρα που ο Τζον, ο Πωλ, ο Τζορτζ και ο Ρίνγκο αποφάσισαν να παίξουν ένα σετ διάρκειας 42 λεπτών που περιελάμβανε επιτυχίες όπως «Get Back», «Don’t Let Me Down» και «I Got a Feeling», μαζί με τον διάσημο Αμερικανό πληκτρά Billy Preston.

Μετά από δεκάδες παράπονα, ο αστυνόμος Νταγκ και άλλοι νεαροί αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τερματίσουν αυτή που θα αποδεικνυόταν ως η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του πιο διάσημου ροκ συγκροτήματος του κόσμου.

«Είχαμε 30 παράπονα στο West End Central μέσα σε λίγα λεπτά», είπε ο Νταγκ σε ένα βίντεο από τη συνάντησή του με τον μάνατζερ των Beatles, Mal Evans. «Κλείσε το PA και θα δούμε τι θα γίνει».

Η στιγμή που το συγκρότημα αντιλαμβάνεται την αστυνομία

Η ερμηνεία στην ταράτσα και η συμμετοχή του Νταγκ επανεμφανίστηκαν με την κυκλοφορία του «Get Back», της οκτάωρης σειράς ντοκιμαντέρ του Peter Jackson που μεταδίδεται τώρα στο Disney+.

Ο Νταγκ, που κατάγεται από τη γειτονιά του Τσέλσι του Λονδίνου, έχει πλημμυρίσει από αιτήματα φιλίας στο Facebook και κλήσεις για συνεντεύξεις.

Η απειλή του να συλλάβει το συγκρότημα και τον μάνατζέρ τους ήταν μια «μπλόφα», είπε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι δεν μετανιώνει για το ρόλο του στην ιστορία της ροκ.

«Λοιπόν, εκείνη την εποχή, δεν ήξερα ότι δεν θα έπαιζαν ποτέ ξανά μαζί», είπε ο αστυνομικός. «Τουλάχιστον υπάρχει κάτι σε μια ταινία κάπου που θα δείχνει για πάντα ότι το ο αστυνομικός Ρέι Νταγκ έκλεισε τους Beatles. Αν αυτή είναι η μόνιμη εικόνα της ζωής μου, αν γι’ αυτό με θυμούνται οι άνθρωποι, δεν είναι κακό. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι δεν τους θυμούνται καθόλου».

Ο Νταγκ, ο οποίος εγκατέλειψε τη Μητροπολιτική Αστυνομία έξι χρόνια μετά το περιστατικό, είπε ότι δεν είχε ποτέ ούτε ένα άλμπουμ των Beatles, προτιμώντας αντί αυτού το αμερικανικό δίδυμο Simon & Garfunkel.