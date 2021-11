Ο Γιώργος Καλούδης, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη συναυλία J. S. BACH: Cello Suites on the Cretan Lyra τον Μάρτιο του 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ξετυλίγει τον μίτο της Παλαιάς Μουσικής μέσα από τον ήχο της κλασικής κρητικής λύρας και της ανθρώπινης φωνής, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, στις 8:30μ.μ. στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Αυτή τη φορά, στο ρεσιτάλ του La Rêveuse – H κλασική κρητική λύρα στην Παλαιά Μουσική, ο γνωστός δεξιοτέχνης, συνθέτης και ερευνητής ταξιδεύει μέσα στους αιώνες προς την εποχή της γέννησης της κλασικής κρητικής λύρας. Με σταθμούς στον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και το Μπαρόκ, παρουσιάζει μεταγραφές από το 1000 μ.Χ. μέχρι το 1700 μ.Χ., μέσα από συνθέσεις των Guido d’Arrezzo [Γκουίντο ντ’ Αρρέτσο], Guillaume de Machaut [Γκιγιώμ ντε Μασώ], Jean de Sainte-Colombe [Ζαν ντε Σαιντ-Κολόμπ], Marin Marais [Mαρέν Μαραί], Claudio Monteverdi [Κλάουντιο Μοντεβέρντι], Barbara Strozzi [Μπάρμπαρα Στρότσι], αλλά και ενός ανώνυμου άγγλου συνθέτη του 13ου αιώνα. Μαζί του, η διεθνής μετζοσοπράνο Ειρήνη Τσιρακίδου, η οποία θα ενώσει τα τραγούδια του χθες με την ερμηνεία του σήμερα, τολμώντας μια προσωπική ερμηνευτική αισθητική που στηρίζει στην αυθεντικότητα των συναισθημάτων.

Ο Γιώργος Καλούδης κάνει μεταγραφές αλλά και αισθητικές παρεμβάσεις στα έργα, ώστε να τα προσαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο στην ερμηνευτική ιδιαιτερότητα της κλασικής κρητικής λύρας, προσεγγίζοντας με καινούργια ματιά το αρχικό μουσικό κείμενο.

Ο κύκλος «Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος» ολοκληρώνεται, για το 2021, στις 12 Δεκεμβρίου με το ρεσιτάλ «Διάλογοι – Μονόλογοι» του φλαουτίστα Νίκου Νικόπουλου και του πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη.

Ο Γιώργος Καλούδης…

… είναι βιολοντσελίστας, ερμηνευτής κλασικής κρητικής λύρας, αυτοσχεδιαστής, συνθέτης και ερευνητής. Διδάσκει βιολοντσέλο και μουσική δωματίου στο Ωδείο Athenaeum στην Αθήνα

από το 2014. Παρουσιάζει τα ρεσιτάλ «APTERA» – Innovating Tradition με προσωπικές του

συνθέσεις καθώς και τα ρεσιτάλ «J. S. BACH: Cello Suites on the Cretan Lyra» και «LA RÊVEUSE» – Early Music on the Classical Cretan Lyra σε αίθουσες συναυλιών, αρχαιολογικά μνημεία, εκκλησίες και μουσεία διεθνώς.

Έχει ηχογραφήσει τους δίσκους TRUTH, ON THE WIND, APTERA και DRIOPI, με συνθέσεις του, και J.S.BACH: CELLO SUITES ON THE CRETAN LYRA και «LA RÊVEUSE» – EARLY MUSIC ON THE CLASSICAL CRETAN LYRA, ύστερα από εκτενή και πολυετή έρευνα στο ρεπερτόριο της μπαρόκ, αναγεννησιακής και μεσαιωνικής μουσικής.

Αυτή την εποχή, εργάζεται πάνω στη δημιουργία του μουσικού ερευνητικού πρότζεκτ «Έκδοση μεθόδου διδασκαλίας κλασικής κρητικής λύρας και εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στην ερμηνεία της».

Η μεσόφωνος Ειρήνη Τσιρακίδου…

… φοίτησε στην τάξη του βαρύτονου Κώστα Πασχάλη στο Ωδείο Athenaeum. Κέρδισε την υποτροφία «Μαρία Κάλλας» και συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη με την Catherine Green και τη Vivian Mordo.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο της καλύτερης ελληνικής παρουσίας στον Διεθνή Διαγωνισμό «Μαρία Κάλλας» και με τρίτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό «Giacomo Aragall».

Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα θέατρα όπως η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η Σκάλα του Μιλάνου και το Liceu της Βαρκελώνης, καθώς και σε φημισμένες αίθουσες συναυλιών (Carnegie Hall, Royal Albert Hall). Έχει επίσης τραγουδήσει στην Μπολόνια, στη Ρώμη, στο Ντάλας, στο Στρασβούργο, στο Άμστερνταμ, στη Μινεσότα, στο Σαντιάγο της Χιλής, στο Μπιλμπάο, στο Περμ, στην Αγία Πετρούπολη, στην Ουάσινγκτον, στην Τεργέστη, στο Γκστάαντ και αλλού.

Διδάσκει κλασικό τραγούδι στο Ωδείο Athenaeum από το 2008.

Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα Voice Mentoring που ασχολείται με τη φωνητική

αποκατάσταση και την ολιστική κατανόηση της ανθρώπινης φωνής και είναι ιδρυτικό μέλος της κοινωνικής εταιρείας PhonoQuest που έχει στόχο τη γεφύρωση της επιστήμης με την τέχνη της φωνής και τη δημιουργία γόνιμου διαλόγου μεταξύ τους.

Eκπαιδευτικές δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

του Μεγάρου

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, από τις 6:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ., ο Γιώργος Καλούδης συναντά το κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση για την κλασική κρητική λύρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας (απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση).

Τιμές εισιτηρίων για το ρεσιτάλ του Γιώργου Καλούδη

8 € ● (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 12 € ● 18 €

Διάρκεια

75 λεπτά περίπου

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα

megaron.gr