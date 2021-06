Το Netflix μας επιστρέφει στον επίγειο παράδεισο με τους απαγορευμένους καρπούς με τον δεύτερο κύκλο του τρομερού ριάλιτι που έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Το Too Hot to Handle επιστρέφει λοιπόν στις 23 Ιουνίου, με νέους διαγωνιζόμενους να προσπαθούν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλο.

Too Hot to Handle: Έρχονται νέα καλλίγραμμα σώματα και αίμα που βράζει για σεξ

Το Too Hot to Handle είναι η απάντηση του Netflix στο βρετανικό ριάλιτι Love Island. Μια ομάδα σαγηνευτικών εργένηδων διαγωνίζονται για 100.000 δολάρια και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να μην κάνουν σεξ για έναν μήνα.

Παρασκευή λοιπόν, 23 Ιουνίου 2021, είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας του παινεμένου στα πέρατα της Γης ριάλιτι. Ένα καινούριο επεισόδιο θα καταφτάνει στην πλατφόρμα καθημερινά για την πρώτη βδομάδα και όλα τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα από τις 30 Ιουνίου.

Όπως και στον πρώτο κύκλο, οι διαγωνιζόμενοι που έκαναν αίτηση για το ριάλιτι δεν ήξεραν ακριβώς για τι πράγμα υπέγραφαν. Το Netflix κράτησε ξανά μυστικό τον σκοπό της σειράς.

Τους είπε μάλιστα πως το ριάλιτι ονομάζεται Parties in Paradise, καθώς όλοι ξέρουν πια το Too Hot to Handle.

Εξαιτίας της πανδημίας, ο νέος κύκλος δεν γυρίστηκε στο Μεξικό, αλλά με πάσα μυστικότητα στα νησιά Τερκς και Κάικος, όπως αποκάλυψε το Variety.

Ακόμα καλύτερα για τους φαν, το Too Hot to Handle ανανεώθηκε και για τρίτη σεζόν…