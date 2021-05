Στο θρυλικό Savoy Ballroom και το swing, στον πιο… ξεσηκωτικό ρυθμό της τζάζ και στην μεγαλύτερη πίστα που έγραψε ιστορία, δηλαδή, είναι αφιερωμένο το σημερινό doodle της Google.

ο σουίνγκ είναι είδος της τζαζ μουσικής που έγινε αυτόνομο και αναγνωρίσιμο στιλ κατά τη δεκαετία του 1930 στις Η.Π.Α. Αποτελεί ουσιαστικά ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη μοντέρνα τζαζ. Η ονομασία του προέρχεται από το αγγλικό ρήμα swing, που σημαίνει ταλάντευση, ακριβώς επειδή η μουσική ήταν εύθυμη και ρυθμική και επειδή συνδυαζόταν με τον αντίστοιχο χορό που απαιτούσε ευκινησία. Ο swing ρυθμός χαρακτηρίζεται από την έμφαση στα 2/4 ή σε όγδοα ή σε δέκατα έκτα του μέτρου (offbeat), σε αντίθεση με τους πιο παραδοσιακούς ή ποπ ή ροκ εντ ρολ ρυθμούς που η έμφαση συνήθως δίνεται στις νότες στο 1/4 ή 3/4.

Το είδος του σουίνγκ πρωτοεμφανίστηκε μετά το 1920 στο Σικάγο, στις μεγάλες ορχήστρες μαύρων και κυρίως του Κάουντ Μπέισι και της Μαίρη Λου Ουίλιαμς. Μετά το 1930 όμως πλήθαιναν οι μεγάλες ορχήστρες και οι λευκοί άρχισαν να αντιγράφουν τη μουσική των μαύρων. Η μουσική καλλιέργεια των λευκών τους έκανε να διαμορφώσουν ένα άλλο είδος τζαζ με στοιχεία ευρωπαϊκής μουσικής. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έπαψαν οι επιδράσεις, είτε προέρχονταν από την κλασική μουσική είτε από την ξένη λαϊκή. Χάρη στο σουίνγκ, όμως, άνοιξαν οι ορίζοντες της τζαζ και άρχισε η διάδοση της και έξω από την Αμερική.

Από το 1935 μέχρι το 1945 όλες oι ορχήστρες έπαιζαν σουίνγκ, η νεολαία χόρευε τον αντίστοιχο χορό, το ραδιόφωνο μετέδιδε προγράμματα τζαζ, ενώ παράλληλα γίνονταν κοντσέρτα και περιοδείες. Επιπλέον, ο Μπένι Γκούντμαν είχε στεφθεί βασιλιάς του σουίνγκ, ενώ ονομαστές ορχήστρες ήταν αυτές των αδελφών Τόμι και Τζίμι Ντόρσεϊ και του Γκλεν Μίλερ.

Το Savoy Ballroom είναι το γνωστότερο και ιστορικότερο Swing venue όλων των εποχών! Εκεί εκατοντάδες χορεύαν καθημερινά, διοργανώνονταν ξεσηκωτικοί διαγωνισμοί χορευτών και ιστορικές «μονομαχίες» μουσικών, εκεί έγινε το πρώτο Aerial και από εκεί ξεπήδηξαν οι πιο φημισμένοι Swing χορευτές (όπως ο Frankie Manning, Norma Miller κ.α.)

Πρωτοάνοιξε τις πόρτες του στις 12 Μαρτίου του 1926 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και άλλαξε τα χορευτικά δεδομένα της εποχής!

Το Savoy, σύμφωνα με το athenslindyhop.com, ήταν μεγαλειώδες όχι μόνο χάρη στο μέγεθός του, που έπιανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο (αν και η πίστα ήταν αρκετά μικρότερη, αποδεικνύοντας ότι, εκτός από χορευτικό venue, εξίσου σημαντικός ήταν και ο social χαρακτήρας που είχε), αλλά και χάρη στην αισθητική του (με ένα πανέμορφο lobby όπου δέσποζε ένας εντυπωσιακός πολυέλαιος και μια μεγάλη μαρμάρινη σκάλα που οδηγούσε στον 1ο όροφο όπου ήταν το κυρίως venue)! Με τα λόγια του Leon James: “My first impression was that I had stepped into another world. I had been to other ballrooms, but this was different – much bigger, more glamour, real class..».

Η φθορά στην πίστα (που την αποκαλούσαν «The Track» λόγω του μακρόστενου σχήματός της) ήταν συνεχής μιας και κάθε βράδυ ο κόσμος χόρευε μανιωδώς! Έτσι, το ξύλινο πάτωμα έπρεπε να αντικατασταθεί κάθε 3 χρόνια για να συνεχίζει να προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για χορό!

Το Savoy διέθετε 2 σκηνές για μπάντες! Έτσι ήταν συχνές οι «μονομαχίες» μεταξύ μουσικών σχημάτων. Πολλές φορές αυτές έπαιρναν επικές διαστάσεις όταν η «κόντρα» ήταν μεταξύ φημισμένων μουσικών. Συνήθως πάντως στην κύρια σκηνή έπαιζε η ορχήστρα του Chick Webb που αποτελούσε την house band του Savoy.