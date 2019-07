Η ιστορία των «σκληρών« Metallica σε παιδικό βιβλίο

Οι Metallica, το αμερικανικό heavy metal μουσικό συγκρότημα με τις αμέτρητες επιτυχίες εισέρχεται στον χώρο των εκδόσεων παιδικών βιβλίων.

Το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει εικονογραφημένο βιβλίο, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου θα ενισχύσουν το ίδρυμα «All Within My Hands» που έχουν ιδρύσει τα μέλη των Metallica.

Το βιβλίο με τίτλο «The ABCs of Metallica» θα αφηγείται την ιστορία του γκρουπ από το Α έως το Ω και θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο στις 26 Νοεμβρίου μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το συγκρότημα περιέγραψε το βιβλίο στην ιστοσελίδα του. «Με ρίμες και εικόνες, το αλφαβητάριο ( ABCs) των Metallica ανατρέχει πίσω στην ιστορία της μπάντας από το Α έως το Ω! Κάθε γράμμα του αλφάβητου επισημαίνει μια στιγμή αυτού του ταξιδιού μας, από τις ημέρες του "Garage Days" έως το "Master of Puppets" αλλά και διασκεδαστικά στοιχεία για μας».

“The ABCs of Metallica,” a rhyming, illustrated history of Metallica from A to Z, hits shelves on Nov 26th and is available for pre-order now. A portion of all proceeds benefits @AWMHFoundation, supporting communities in need. Visit https://t.co/dkawQtvp5r to pre-order your copy! pic.twitter.com/rngYgyUa6d

— Metallica (@Metallica) 10 Ιουλίου 2019