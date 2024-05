My goodness, what a rehearsal and staging of Spain 🇪🇦 at Eurovision 2024 !!! … A very good mark from the jury and the televoting … @Nebulossa_ofwith #Zorra has shocked … What a great and majestic staging … WINNER ALERT … MAJESTIC … #Eurovision2024 #esc2024 #Eurovision pic.twitter.com/0CJ1aXMyYz