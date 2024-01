To Hard Rock Cafe στηρίζοντας το Veganuary και σε συνεργασία με τη Moving Mountains, μια πρωτοποριακή και πολυ-βραβευμένη εταιρεία παρασκευής τροφίμων φυτικής προέλευσης, δημιούργησαν ένα special χορτοφαγικό menu ειδικά για τον Ιανουάριο.

«Διαθέτοντας το Hard Rock Cafe x Veganuary menu στους φίλους μας στην Αθήνα, ανοίγουμε τις πόρτες μας σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα, τους vegans» ανέφερε ο κ. Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Athens General Manager, προσθέτοντας «και είμαστε βέβαιοι πως κάτι τέτοιο θα συνεισφέρει στην αυθεντική Hard Rock εμπειρία που βιώνει κάθε πελάτης μας».

Όπως σε όλα τα Hard Rock Cafe παγκοσμίως, έτσι και στο Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, στο Μοναστηράκι, η διάθεση του special menu ξεκινάει στις 3 Ιανουαρίου. Το νέο menu διαθέτει μοναδικά vegan πιάτα με την υπογραφή του Hard Rock. Δοκιμάστε την Courgette and Guacamole Bruschetta, την Quinoa Mexicana Salad, το βραβευμένο με βραβείο γεύσης, Moving Mountains Stacked BBQ Plant Burger, όπως και το Chili Sin Carne Tacos με Moving Mountains φυτικό κιμά, το Quorn Tenders Salad και τα Cauliflower Wings. Για όσους έχουν μια αδυναμία στα γλυκά, υπάρχει επίσης το απολαυστικό Sticky Toffee Pudding με vegan παγωτό βανίλια.

Το Hard Rock Cafe προκειμένου να στηρίξει το Dry January (έναν Ιανουάριο χωρίς αλκοόλ) διαθέτει και δροσιστικά mocktails, όπως το Chile Lime Pineapple, Cucumber Mint Lime Press και το Strawberry Basil Lemonade.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο Veganuary και συνεργαζόμαστε με τη Moving Mountains γι’ αυτό το special menu», δήλωσε o Anibal Fernandez, SVP Global Cafe Operations, της Hard Rock International. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πραγματικά συναρπαστικές vegan επιλογές σε όλους τους θαμώνες μας ανά τον κόσμο».

«Όλοι μας, στο Veganuary, είμαστε κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Hard Rock Cafe γι’ αυτόν τον Ιανουάριο και προσφέρουμε στους πελάτες του μια μεγάλη γκάμα από συναρπαστικά vegan πιάτα που θα βοηθήσουν όλους να συνεισφέρουν στο Save the Planet» ανέφερε ο Toni Vernelli, International Head of Policy and Communications για το Veganuary.

Η Eloise Bristow, Head of Marketing της Moving Mountains, ανέφερε «Είμαστε τρομερά χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το Hard Rock Cafe γι’ αυτό το Veganuary και δεν βλέπουμε την ώρα να δοκιμάσουν όλοι τα πεντανόστιμα πιάτα που έχουν δημιουργήσει οι chef της Moving Mountains. Το Hard Rock Cafe ήταν ένα από τα πρώτα μέρη που συνεργάστηκαν με τη Moving Mountains, όταν πρωτο-ξεκινήσαμε το 2016 και τα εστιατόρια έχουν υπάρξει από τότε ένας φανταστικός συνεργάτης. Είμαστε περήφανοι που δουλεύουμε για άλλη μια φορά μαζί τους, σε μια ακόμα δράση του Veganuary, προκειμένου να διασφαλίσουμε πως το menu παραμένει σταθερά πρωτοποριακό και θα καταστήσει τη φυτική διατροφή προσβάσιμη αλλά και απολαυστική για όλους».

Με αφορμή το Hard Rock Cafe x Veganuary Menu, όλα τα Hard Rock παγκοσμίως θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις εορτασμού της συνεργασίας.

Δείτε εδώ το Hard Rock Cafe x Veganuary Menu. Για να μάθετε περισσότερα για το Hard Rock Cafe επισκεφθείτε το hardrock.com.