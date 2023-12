Κινηματογραφικές δημιουργίες που προκάλεσαν, προβλημάτισαν, συγκίνησαν και εντυπωσίασαν.

Ορισμένες από αυτές δικαίως καταλαμβάνουν μια θέση στα κατάστιχα του σινεμά, ξεχωρίζοντας από τους κριτικούς και το κοινό.

Ακολουθεί μια λίστα με τις ταινίες του 2023 που αξίζει να δείτε – εάν δεν τις έχετε ήδη δει…

► Oppenheimer: Η συγκλονιστική ιστορία του Αμερικανού επιστήμονα, Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και ο ρόλος του στην ανάπτυξη της ατομικής βόμβας που άλλαξε μια για πάντα την ιστορία της ανθρωπότητας.

► Past Lives: Η Νόρα και ο Χε-Σαν, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες μετά, επανασυνδέονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε μαζί μία μοιραία εβδομάδα καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με το πεπρωμένο, την αγάπη και τις επιλογές που καθορίζουν μια ζωή.

► Holy Spider: Φιλήσυχος οικογενειάρχης το πρωί, στυγνός εγκληματίας το βράδυ: Ένας serial killer κυκλοφορεί στους νυχτερινούς δρόμους της ιερής πόλης Μασχάντ εξοντώνοντας ιερόδουλες, γιατί έτσι θεωρεί πως εξαγνίζει τον κόσμο από τους αμαρτωλούς. Μέχρι που μια ατρόμητη δημοσιογράφος αποφασίζει να βάλει τη ζωή της σε κίνδυνο προκειμένου να τον ξεσκεπάσει.

► Poor Things: Η απίστευτη ιστορία και η φανταστική εξέλιξη της Μπέλα Μπάξτερ, μιας νεαρής γυναίκας που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Γκοντγουιν Μπάξτερ. Υπό την προστασία του η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει μέχρι που διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, το σκάει σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απαλλαγμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της δίνει μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

► Anatomy of a Fall: Τον τελευταίο χρόνο, η Σάντρα, μια Γερμανίδα συγγραφέας, ο Γάλλος σύζυγός της Σάμουελ και ο εντεκάχρονος γιος τους Ντάνιελ ζουν σε μια απομακρυσμένη πόλη στις γαλλικές Άλπεις. Όταν ο Σάμουελ βρίσκεται νεκρός στο χιόνι, έξω από το σαλέ τους, η αστυνομία αναρωτιέται αν αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε. Η αιτία θανάτου μένει αδιευκρίνιστη και η Σάντρα θεωρείται η κύρια ύποπτη.

► The Holdovers: Ένας στριμμένος καθηγητής σε ένα αμερικανικό κολέγιο υψηλού κύρους, ο Πολ Χάναμ, υποχρεώνεται να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών του, για να προσέχει λίγους σπουδαστές του, οι οποίοι δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε. Τελικά, αναπτύσσει μια απίθανη σχέση με έναν από αυτούς – έναν κατεστραμμένο, ιδιοφυή ταραχοποιό – και την αρχιμαγείρισσα του κολεγίου, η οποία έχασε μόλις τον γιο της στον πόλεμο του Βιετνάμ.

► The Covenant: Στην τελευταία του αποστολή στο Αφγανιστάν, ο λοχίας Τζον Κίνλι συνεργάζεται με έναν τοπικό διερμηνέα, τον Αχμέντ. Μετά από μια επίθεση με μοναδικούς επιζώντες τους δύο άντρες, ο Αχμέντ θα μεταφέρει τον τραυματισμένο Τζον σε ένα ασφαλές μέρος, χιλιόμετρα μακριά. Όταν ο Τζον γυρίσει στην Αμερική και μάθει πως ο Αχμέντ βρίσκεται σε κίνδυνο, αποφασίζει να επιστρέψει πίσω για να βοηθήσει τον φίλο του, ξεπληρώνοντας το χρέος του προτού να είναι αργά.

► The Zone of Interest: Η ανατριχιαστική ιστορία του διοικητή του ‘Αουσβιτς Ρούντολφ Χος και της συζύγου του Χέντβιγκ που μεγάλωσαν την οικογένειά τους σε ένα σπίτι με κήπο δίπλα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η ταινία είναι βασισμένη στο προτελευταίο μυθιστόρημα του Μάρτιν Έιμις.

► Maestro: Η κινηματογραφική μεταφορά του βίου και της πολιτείας του σπουδαίου συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν, μέσα από την ταραχώδη σχέση του με τη σύζυγό του Φελίσια Μοντεαλέγκρε.

► Monster: Όταν ο μικρός της γιος αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα, η μητέρα του νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ανακαλύπτοντας ότι ένας δάσκαλος είναι υπεύθυνος, απαιτεί από το σχολείο να μάθει τι συμβαίνει. Καθώς όμως η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της μητέρας, της δασκάλας και του παιδιού, η αλήθεια αναδεικνύεται σταδιακά. Μια συγκινητική ιστορία αγάπης, καθήκοντος, κοινωνικών συγκρούσεων και μυστικών.

Συν Μία

► The Boy and the Heron: Ένα νεαρό αγόρι ονόματι Μahito, που νοσταλγεί τη μητέρα του, επιχειρεί να μπει σε έναν κόσμο που oι νεκροί και οι ζωντανοί μοιράζονται μεταξύ τους. Εκεί, που ο θάνατος βρίσκει μια νέα αρχή.