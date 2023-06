Οι ρωσικές αρχές φέρονται να συνέλαβαν τον στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν, τον αναπληρωτή διοικητή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Moscow Times. Ο εν λόγω στρατηγός έχει εξαφανιστεί από τη στιγμή της ένοπλης ανταρσίας της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, γνωστός και ως «στρατηγός Αρμαγεδών», φέρεται να είχε ενημερωθεί από τον Πριγκόζιν για τις κινήσεις του αλλά δεν αντέδρασε.

Ο Σουροβίκιν φημισμένος για τη σκληρότητά του, είναι βετεράνος των πολέμων της Ρωσίας στην Τσετσενία και τη Συρία και έχει παρασημοφορηθεί από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διοικούσε τις δυνάμεις της Ρωσίας στην Ουκρανία για τρεις μήνες από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 έως ότου αντικαταστάθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις πληροφορίες για τη σύλληψη του Σουροβίκιν. «Προφανώς, αυτός [σ.σ. ο Σουροβίκιν] επέλεξε την πλευρά του Πριγκόζιν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης», δήλωσε μια από τις πηγές στη Moscow Times. Όταν ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται τώρα ο στρατηγός, η πηγή απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε καν αυτές τις πληροφορίες».

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο γνωστός στρατιωτικός blogger Βλαντιμίρ Ρομάνοφ είπε ότι ο Σουροβίκιν συνελήφθη την Κυριακή, την επομένη της ματαίωσης της ανταρσίας του Πριγκόζιν. Σύμφωνα με τον Ρομανόφ, ο Σουροβίκιν κρατείται στο κέντρο Lefortovo της Μόσχας. Πληροφορίες σε άλλα ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν έχει επαφή με την οικογένειά του εδώ και τρεις ημέρες και οι άνδρες της ασφάλειάς του δεν ανταποκρίνονται.

Οι πληροφορίες για τη σύλληψη του Σουροβίκιν έρχονται εν μέσω πληροφοριών περί εκκαθάρισης στρατιωτικών αξιωματούχων μετά τη βραχύβια εξέγερση των μισθοφόρων δυνάμεων Wagner. Το Institute for the Study of War, το αμερικανικό think tank από καλύπτει εκτενώς τις εξελίξεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε την Τετάρτη ότι σύμφωνα με ρωσικά ιστολόγια βρισκόταν σε εξέλιξη μια «εκκαθάριση μεγάλης κλίμακας» στη ρωσική στρατιωτική διοίκηση μετά την προσπάθεια των δυνάμεων Βάγκνερ να εισέλθουν στη Μόσχα και να συλλάβουν ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας.