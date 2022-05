Grossbrand in #Spreitenbach: Eine Industriehalle mit eingelagertem Bitumen ist in Brand geraten. Auch abgestellte Lastwagen fingen an zu brennen. Teile wurden vom Wind Richtung A1 getragen und steckten dort das Autobahn-Bord in Brand. Löscharbeiten dauern an. pic.twitter.com/nRXZPkLmA1