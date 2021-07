Ο Πρίγκιπας Κάρολος, σε μια σπάνια εξομολογητική διάθεση, αποκάλυψε κάποια από τα αγαπημένα του τραγούδια καθώς κι εκείνο που του δημιουργεί μια ακατανίκητη επιθυμία να σηκωθεί και να χορέψει. Σε μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη στους εργαζόμενους και τους εθελοντές του NHS, του βρετανικού ΕΣΥ, μίλησε για τη μουσική που του αρέσει. Σύμφωνα με τον «γαλαζοαίματο», το «Givin’ Up, Givin» των Three Degrees τού δίνει ενέργεια καθώς είναι «ένα από τα αγαπημένα μου και, χρόνια πριν, μου γεννούσε την ακατανίκητη ανάγκη να σηκωθώ και να χορέψω».

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας επέλεξε τα «Lulu’s Back In Town» του Ντικ Πάουελ, το «Don’t Rain On My Parade» της Μπάρμπρα Στρέιζαντ και το «La Vie En Rose» της Eντίθ Πιάφ, προσθέτοντας με νόημα πως «σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές, όταν διαχειριζόμαστε την πανδημία, ο ρόλος του νοσοκομειακού ραδιοφώνου είναι πιο σημαντικός από ποτέ, και ξέρω πως έχει αμέτρητη αξία στο να συνδέει τους ανθρώπους, στο να τους κάνει συντροφιά, στο να τους φτιάχνει το κέφι όταν το έχουν ανάγκη».