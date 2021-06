Το Μουσείο Meadows στο Ντάλας ανακοίνωσε μια μεγάλη έκθεση με θέμα την ισπανική μόδα που θα συνδυάζει πίνακες ζωγραφικής από τη συλλογή του με ιστορικής σημασίας φορέματα και αξεσουάρ από το Museo del Traje (Ισπανικό Εθνικό Μουσείο Μόδας) στη Μαδρίτη. Η έκθεση «Canvas and Silk: Historic Fashion from the Madrid’s Museo del Traje» είναι η πρώτη σημαντική συνεργασία μεταξύ του ισπανικού ιδρύματος και ενός αμερικανικού μουσείου, αναφέρει το ΑΠΕ.

Η έκθεση θα καταγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι τάσεις της μόδας στην Ισπανία έχουν αλλάξει εδώ και πεντακόσια χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι στοιχεία της ιστορίας μιας χώρας, όπως η συμμετοχή της στο παγκόσμιο εμπόριο και η διαμόρφωση μιας εθνικής ταυτότητας αντικατοπτρίζονται στην ενδυμασία. Με ημερομηνία έναρξης τη 19η Σεπτεμβρίου και διάρκεια έως τις 9 Ιανουαρίου 2022 η έκθεση θα περιλαμβάνει περίπου 40 έργα τέχνης από το Μουσείο Meadows μαζί με δείγματα φορεμάτων και αξεσουάρ από το Museo del Traje, χωρισμένα σε θέματα που διευκρινίζουν διάφορες τάσεις στην ιστορία της ευρωπαϊκής μόδας γενικότερα και την ισπανική ενδυμασία.

Οι θεματικές ενότητες είναι: «Πολύτιμα Αντικείμενα» αξεσουάρ, όπως κοσμήματα και χτένες κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα και άλλα σπάνια υλικά όπως κοράλλια, «Παραδοσιακό Ένδυμα» που παρουσιάζει δείγματα ενδυμάτων και συνόλων που συνήθως ταυτίζονται με την Ισπανία, όπως ένα traje de luces, το κοστούμι που φορούσαν συνήθως οι ταυρομάχοι, τα mantón de Manila, τις παραδοσιακές κεντημένες εσάρπες, το εμπόριο των οποίων γινόταν ιστορικά μέσω της Μανίλα. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης οι πίνακες ζωγραφικής: «El Segovianito» (Ο Ταυρομάχος) του Ιγκνάθιο Θουλοάγκα (1912) μαζί με ένα κοστούμι ταυρομάχου στα ίδια χρώματα και το πορτρέτο της βασίλισσας Λουίζας της Πρωσίας του Ζουάν Μιρό (1929) μαζί με ένα φόρεμα με ζωγραφιά και παπούτσια του σχεδιαστή μόδας του 20ου αιώνα Μανούελ Πίνια.

«Η ισπανική μόδα υπήρξε εδώ και πολύ καιρό ενδιαφέρον στοιχείο για το Μουσείο Meadows, είτε με τη μορφή προηγούμενων εκθέσεων – όπως η “Balenciaga and His Legacy: Haute Couture from the Texas Fashion Collection” ή μέσω απεικόνισης σε εκτυπώσεις, πίνακες και γλυπτά της συλλογής του. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να μελετάμε και να προβάλουμε την ισπανική μόδα με αυτήν την άνευ προηγουμένου συνεργασία με το Museo del Traje» δήλωσε η συνεπιμελήτρια της έκθεσης Αμάντα Ντότσεθ.