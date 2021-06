Ο ιδρυτής της Amazon.com Inc και της διαστημικής εταιρείας Blue Origin Τζεφ Μπέζος θα συμμετάσχει στο πρώτο τουριστικό ταξίδι στο διάστημα της κάψουλας New Shepard, μαζί με τον αδελφό του, τον Μαρκ, και τον νικητή ενός πλειστηριασμού για το τρίτο εισιτήριο. «Από τότε που ήμουν πέντε ετών, ονειρεύομαι να ταξιδέψω στο διάστημα. Στις 20 Ιουλίου θα κάνω αυτό το ταξίδι μαζί με τον αδελφό μου. Η μεγαλύτερη περιπέτεια με τον καλύτερο φίλο μου», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφέρει το ΑΠΕ.

Η Blue Origin έκλεισε τον πρώτο γύρο του πλειστηριασμού τον περασμένο μήνα και ανακοίνωσε ότι έλαβε περισσότερες από 5.200 προσφορές από 136 χώρες, χωρίς να αποκαλύψει ποια προσφορά ήταν η υψηλότερη σ’ αυτό τον γύρο. Η τρέχουσα υψηλότερη προσφορά βρίσκεται στα 2,8 εκατ. δολάρια στον συνεχιζόμενο δεύτερο γύρο του πλειστηριασμού, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Blue Origin.

Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με μια τελική φάση στις 12 Ιουνίου, με μια ζωντανή ονλάιν δημοπρασία. Η εταιρεία βάλει στόχο την 20ή Ιουλίου για το πρώτο υποτροχιακό τουριστικό ταξίδι του διαστημοπλοίου της, μια στιγμή ορόσημο στον ανταγωνισμό για να ανοίξει μια νέα εποχή ιδιωτικών εμπορικών διαστημικών ταξιδιών.