Σάλος στη Γαλλία: Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν ξόδεψαν 600.000 ευρώ σε λουλούδια για το Ελιζέ

Στο στόχαστρο Τύπου και κοινής γνώμης βρίσκεται το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας όταν αποκαλύφθηκε ότι ξόδεψαν 600.000 ευρώ για να στολίσουν το Παλάτι των Ηλυσίων με λουλούδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Να σημειωθεί ότι μέσα στην πανδημία το Ελιζέ παραμένει κλειστό για το κοινό.

Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι Γάλλοι από την απίστευτη σπατάλη του 43χρονου Εμανουέλ και της 67χρονης Μπριζίτ Μακρόν, καθώς το ποσό που έχουν ξοδέψει υπερβαίνει ακόμα και κατά 5 φορές όσα είχαν δαπανήσει για λουλούδια οι προκάτοχοι Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί.

Macron and wife Brigitte are branded 'shameful' after it emerged they spent nearly £541,000 on FLOWERS for Elysée Palace https://t.co/LAKR58ioDn

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2021