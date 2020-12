H οικογένεια που δεν έχει δακτυλικά αποτυπώματα – Πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά της

Μια σπάνια γενετική μετάλλαξη έχει αφήσει τα μέλη μιας οικογένειας εδώ και 3 γενιές χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα.

Και σε έναν κόσμο που το δακτυλικό αποτύπωμα χρησιμοποιείται πια για τα πάντα, αυτό έχει γίνει μεγάλο εμπόδιο στις ζωές τους.

Όλα τα αρσενικά μέλη της οικογένειας Sarker από το Μπαγκλαντές στερούνται δαχτυλικών αποτυπωμάτων.

Χωρίς αυτά, οι άντρες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης, κάνοντας άθλο ακόμα και την πρόσβαση στα πιο απλά κρατικά έγγραφα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, ο 22χρονος Apu Sarker είναι αντιμέτωπος με τις ίδιες παραδοσιακές δυσκολίες που είχε και ο παππούς του, αλλά και με νέα εμπόδια. Δεν μπορεί να ξεκλειδώσει το κινητό του και μόνο εύκολο δεν είναι να περάσει από τον έλεγχο των αεροδρομίων.

