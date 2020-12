Γάμος μετ’ εμποδίων: Ζευγάρι παντρεύτηκε με προστατευτική στολή – Η νύφη διαγνώστηκε με κορονοϊό τη μέρα της τελετής

Οι παραδόσεις και τα καθιερωμένα ρούχα της γαμήλιας τελετής έδωσαν τη θέση τους σε στολές hazmat και μάσκες για ένα ζευγάρι Ινδών που θέλησαν ακόμα κι έτσι να ενώσουν τις ζωές τους μέσα στην πανδημία.

Ο γάμος έγινε σε απομακρυσμένο χωριό της Ινδίας λίγες ώρες αφότου η νύφη διαγνώστηκε θετική στην Covid-19.

Το ζευγάρι αποφάσισε ωστόσο να κάνει τον γάμο του κανονικά, τον μετέφερε απλώς στο κέντρο καραντίνας της περιοχής.

Οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης μέσα στις μπλε στολές τους την Κυριακή στον προαύλιο χώρο της δομής φιλοξενίας για κρούσματα κορονοϊού της πολιτείας Ρατζαστάν.

