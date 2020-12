Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της σερβιτόρας που της άφησαν πουρμπουάρ 2.000 δολαρίων αλλά δεν πήρε φράγκο

Θυμάστε τη σερβιτόρα από το Τέξας που της άφησε ευγενικός πελάτης φιλοδώρημα 2.000 δολαρίων αλλά δεν πήρε μία, καθώς το εστιατόριο δήλωσε πως δεν μπορούσε να επεξεργαστεί τόσο μεγάλο πουρμπουάρ;

Η 21χρονη Emily Bauer θα τα πάρει τελικά τα λεφτά, καθώς ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου συμφώνησε να της κόψει μια επιταγή με το αντίστοιχο ποσό.

Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ του τοπικού σταθμού KENS, ο μάνατζερ του εστιατορίου Red Hook Seafood and Bar στο Σαν Αντόνιο δηλώνει τώρα πως η συναλλαγή με την πιστωτική του πελάτη δεν ολοκληρώθηκε.

Ο ιδιοκτήτης ωστόσο John Cheng δήλωσε πως «είναι Χριστούγεννα και όλοι παλεύουν. Είμαι έτοιμος να της τα δώσω ως χριστουγεννιάτικο δώρο».

Texas waitress Emily Bauer takes home $2K tip after claiming she was stiffed https://t.co/Gy5G3CVo2i pic.twitter.com/NLF5F7QENc

— New York Post (@nypost) December 4, 2020