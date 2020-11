Το θαύμα της ζωής: Γυναίκα γέννησε δίδυμα ενώ ήταν σε κώμα εξαιτίας του κορονοϊού

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία των διδύμων που γεννήθηκαν από μια ασθενή με Covid-19 την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν σε κώμα. Μάλιστα, όταν η ίδια ξύπνησε από το κώμα, δυσκολευόταν να πιστέψει όλο αυτό που είχε συμβεί, σύμφωνα με το BBC.

H Perpetual Uke, σύμβουλος στο νοσοκομείο του Μπέρμινχαμ της Βρετανίας άρχισε να μη νιώθει πολύ καλά στα τέλη του περασμένου Μαρτίου. Οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνώθηκε και οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κώμα.

Τα μωρά της γεννήθηκαν με καισαρική στις 26 εβδομάδες, στις 10 Απριλίου και ζύγιζαν 770 γραμμάτια και 850 γραμμάτια αντίστοιχα.

Η γυναίκα παρέμεινε σε κώμα για ακόμη 16 ημέρες μετά τη γέννα. «Ήταν πραγματικά τρομακτικό… κάθε μέρα που περνούσε ήλπιζα ότι η γυναίκα μου δεν θα ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έχαναν τη ζωή τους», δήλωσε ο σύζυγός της Μάθιου.

«Είμαστε μια ομάδα, η ιδέα ότι μπορεί να μην εκεί ήταν πραγματικά δύσκολη για να την αποδεχτώ», πρόσθεσε.

Όταν η γυναίκα ξύπνησε ήταν «πολύ μπερδεμένη». Η μητέρα τεσσάρων παιδιών είπε πως το να ξυπνάς δύο εβδομάδες μετά τη γέννα «ήταν κάτι το απίστευτο» και παρόλο που το προσωπικό του νοσοκομείου της έλεγε ότι τα μωρά ήταν δικά της εκείνη «δεν το πίστευε».

"I couldn't believe they were mine"

