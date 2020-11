«Πέθανε και αναστήθηκε» στο χειρουργικό τραπέζι την ώρα που έκανε επέμβαση στήθους 4.300 λιρών στην Τουρκία

Η Lisa MacDonald ξύπνησε από τη νάρκωση και την ενημέρωσαν ότι είχε «πεθάνει» την ώρα της επέμβασης. Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά «δεν μπορούσαν να μου πουν πότε συνήλθα».

Αυτά λέει η 47χρονη υπάλληλος γραφείου από τη Βρετανία που ταξίδεψε με την αδερφή της τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία για να υποβληθεί σε επέμβαση στο στήθος.

Ανακάλυψε μάλιστα την αδιανόητη περιπέτειά της μόνο όταν γύρισε στην πατρίδα της, μερικές εβδομάδες αργότερα.

Πάνω από 20 μέρες μετά την εγχείριση σε μια τουρκική κλινική, τις συνθήκες που επικρατούσαν στην οποία χαρακτήρισε «τριτοκοσμικές», η MacDonald κατέρρευσε μια μέρα στο σπίτι της.

Στο νοσοκομείο της είπαν ότι είχε εμφανίσει σήψη, που απειλούσε μάλιστα τη ζωή της. Οι βρετανοί γιατροί αφαίρεσαν τα εμφυτεύματα για να της σώσουν τη ζωή.

British office worker, 47, 'died' on operating table during £4,300 boob job in Turkey and had to be resuscitated https://t.co/ll1k7FIDoV

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 16, 2020