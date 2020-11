Διαδηλώσεις στο Μινσκ της Λευκορωσίας μετά τον θάνατο καλλιτέχνη που συνελήφθη

Στους δρόμους τους Μινσκ βγήκαν την Παρασκευή (13/11) χιλιάδες άνθρωποι για να διαδηλώσουν κατά της αστυνομίας με αφορμή τον θάνατο Λευκορώσου καλλιτέχνη που συνελήφθη την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται από ένα άνευ προηγουμένου κίνημα διαμαρτυριών κατά του προέδρου της Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Ρομάν Μπονταρένκο, ένας ζωγράφος ηλικίας 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία την Τετάρτη έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε κατοίκους και άτομα που αφαιρούσαν κορδέλες κόκκινες και λευκές -τα χρώματα της αντιπολίτευσης- που ήταν κρεμασμένες στην αυλή ενός συγκροτήματος κατοικιών σε περιοχή που έχει μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος αμφισβήτησης κατά του προέδρου Λουκασένκο.

Σε ανακοίνωσή της, η λευκορωσική επιτροπή έρευνας, η οποία επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του καλλιτέχνη, δηλώνει ότι, όταν συνελήφθη, ο νεαρός άνδρας έφερε «σωματικά τραύματα».

Αυτός στη συνέχεια οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα και μετά, καθώς η κατάστασή του επιδεινώθηκε, σε νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με τις λευκορωσικές αρχές, «δηλητηρίαση από αλκοόλ».

Γιατροί που ρωτήθηκαν υπό καθεστώς ανωνυμίας από τον ανεξάρτητο ιστότοπο πληροφόρησης Tut.by απέρριψαν το συμπέρασμα αυτό σήμερα, υποστηρίζοντας ότι το θύμα δεν έφερε ίχνη αλκοόλ στο αίμα του.

Ο νεαρός ζωγράφος, ο οποίος όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βρισκόταν σε κώμα, έφερε σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και αιματώματα, σύμφωνα με τους γιατρούς, σημάδια πως είχε πιθανόν ξυλοκοπηθεί.

Η ανακοίνωση του θανάτου του χθες, Πέμπτη, το βράδυ στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στην Λευκορωσία, η οποία συγκλονίζεται από τις αρχές Αυγούστου από ένα ιστορικό κίνημα αμφισβήτησης κατά του προέδρου της.

Δεκάδες ανθοδέσμες και κεριά αποτέθηκαν στην αυλή του κτιρίου όπου σημειώθηκε το περιστατικό και στους περισσότερους λογαριασμούς αντιπολιτευόμενων στο Telegram, το οποίο χρησιμοποιούν πολύ οι διαδηλωτές στη Λευκορωσία, ο χώρος στον οποίο υπάρχει η φωτογραφία προφίλ του χρήστη είχε καλυφθεί με μαύρο σε ένδειξη πένθους.

