Εκλογές ΗΠΑ 2020: «Οι ψήφοι καταμετρώνται, θα κερδίσουμε», λέει ο Μπάιντεν

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως το προεκλογικό του επιτελείο παραμένει αισιόδοξο και πως αναμένει την καταμέτρηση όλων των ψήφων των προεδρικών εκλογών της Τρίτης.

«Κάντε υπομονή παιδιά. Οι ψήφοι καταμετρώνται και αισθανόμαστε πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε», είπε ο Μπάιντεν σε tweet του.

«Να έχετε πίστη. Θα κερδίσουμε», τόνισε σε άλλη ανάρτησή του.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020